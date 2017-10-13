Hürriyet gazetesine saldırı davasında 6 tanığa zorla getirme kararı

Hürriyet gazetesine, 2015’te düzenlenen saldırıyla ilgili 26 kişinin tutuksuz olarak yargılandığı davanın, 6’ncı duruşması bugün görüldü. Bakırköy 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Kemal Karakurt ile şikâyetçi Hürriyet Gazetecilik ve Matbacılık A.Ş. adına Eren Mustafa Şener katıldı.

Duruşmaya müşteki sıfatıyla dinlenen Şafak Çetin Çorum “Olay tarihinde Hürriyet Gazetecilik A.Ş. vekiliydim. 6 Eylül 2015 tarihinde saat 23.00’da ben evdeyken gazete binasına saldırı olduğu haberi gelince ben de gittim. Ben gittiğimde bina korkuluklarının önünde kalabalık toplanmıştı. İçerdeki kalabalık grup dışarı çıkarılmıştı. Ancak binaya verilen zarar görülüyordu” dedi.

Gazete Duvar'ın haberine göre, araç bariyerleri, kameralar ve giriş kapısındaki camların kırıldığını söyleyen Çorum, “Ancak bu zarar verme ve bina bahçesi içerisine girilme anına şahit olmadım. Ben gittiğimde grup bahçeden dışarıya çıkarılmış, korkuluğun dışında bekliyorlardı. Slogan atılıyordu. Ben de avukat olarak müşteki vekili sıfatıyla karakoldaki yasal süreçte şahit oldum. Olaya karışan kişileri teşhis etmem mümkün değildir. Ben 11 Ocak 2016 tarihinde işten de ayrıldım. Bu nedenle şahsi bir şikayetimde yoktur” diye konuştu.

“Gözaltı işlemi yapmadık”

Duruşmada tanık olarak dinlenen polis memuru Yasin Keklik, “Akşam saatlerinde kalabalık bir grup sloganlar atarak gazete binasına gelmeye başladı. Bina önüne gelen kamyonlar binanın araç giriş ve çıkış kapılarını kapatmıştı. Kalabalık grup bizi aşıp bina içine doğru girmeye başladı. Takviye ekip istedik. Ancak içeri giren kalabalık grup, bina camlarını tekmelediler. Ellerine geçen maddeleri binaya fırlattılar” dedi.

Takviye ekip gelinde saldırganları dışarı çıkardıklarını aktaran Keklik, “Herhangi bir gözaltı işlemi yapmadık. Benim olaya dahil olan bina bahçesine girip zarar veren kişileri teşhis edebilmem mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

“Gazete binasının kapısına zarar verilmişti”

Tanık polis memuru Numan Bülbül, bir grubun Hürriyet gazetesine saldırdıkları haberi gelince TOMA ile olay yerine gittiklerini kaydetti. Gazete binasının kapısına zarar verildiğini ifade eden Bülbül, şunları söyledi:

“Bir grup gazete bahçesine girmişti. Gazete binasının kapısına zarar verilmişti. Güvenlik görevlileri müdahale edemeyip içeri girmişti. Binanın giriş camlarına zarar verilmişti. Anladığım kadarıyla bir grup genç bu eylemleri yapmış, daha yetişkin kişiler de onları durdurmaya çalışmıştı. Fazla bir müdahaleye gerek kalmadan şahıslar dışarı çıkarıldı. İlerleyen sürede araçlar, kamyonlar da arttı. Gazete binasının bahçesine giren zarar veren kişileri tanımıyorum.”

Tanık polis memuru İsmail Salik de olay günü takviye ekip olarak oraya gittiklerini anlatarak binaya zarar verenleri teşhis etmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Dinlenmeyen 6 tanığın zorla getirilmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.