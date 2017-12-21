Hürriyet Gazetesi'ne saldırı davası

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) - HÜRRİYET Gazetesi\'ne 2 yıl önce yapılan saldırıya ilişkin 26 tutuksuz sanık hakkında, “Mala zarar verme\" ve “Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etmek\" suçlarından açılan davada, tanık polis memuru dinlendi.

Bakırköy 5. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen 7. duruşmaya tutuksuz sanıklar katılmadı. Şikayetçi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.\'yi ise duruşmada avukat Eren Mustafa Şener temsil etti.

POLİS TANIK OLARAK DİNLENDİ

Duruşmada tanık olarak dinlenen polis memuru E.B. \"Olayın üzerinden zaman geçmiştir. Bu nedenle detaylı olarak hatırlamıyorum. Olay günü akşam saatlerinde Hürriyet Gazetesi binası önünde görevlendirilmiştik. Bina önüne kamyonların geldiğini, kalabalık insan grubunun geldiğini, bina bahçesine girmeye çalıştıklarını, girdiklerini, güvenlik kulübesi ile kameralara zarar verdiklerini hatırlıyorum. Olaya müdahale etmeye, grubu dışarı çıkarmaya çalıştık. Ancak bina bahçesine giren kişilerin kim olduğunu bilmiyorum. Görsem de teşhis edecek durumum yoktur\" dedi.

Diğer tanıkların dinlenmesi için duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 ve 8 Eylül 2015 tarihlerinde Hürriyet Gazetesi\'ne yapılan saldırılar sonrası, 26 sanık hakkında, “Mala zarar verme\" ve “Nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal\" suçlarından 2 yıl 4\'er aydan 9\'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

