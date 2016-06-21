Hürriyet Gazetesi New York muhabiri Razi Canikligil serbest bırakıldı

Dün akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı'nda sosyal medya hesabında kullandığı ifadeler gerekçe gösterilerek gözaltına alınan Hürriyet Gazetesi New York temsilcisi Razi Canikligil savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra sabah saatlerinde serbest bırakıldı. Savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Canikligil hesabın kendisine ait olmadığını söyledi.

Canikligil’in 2015 yılında attığı bir tweet nedeniyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun şikayeti üzerine gözaltına alındığı belirtilmişti.

Neler yaşanmıştı?

Atatürk Havalimanı’nda pasaport kontrolünde gözaltına alınan Canikligil’in sosyal paylaşım sitelerindeki paylaşımları gerekçe gösterilerek, gözaltına alındığı belirtildi.

Dün saat 20.40’ta ailesiyle birlikte tatil için Paris’ten İstanbul’a gelen Canikligil, pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındı. Canikligil, önce Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü’ne ardından sağlık kontrolü için Bakırköy Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

"Hata sonucu gözaltına alındı"

Bir hata sonucu Canikligil’in gözaltına alındığını ifade eden Doğan Holding Baş Hukuk Müşaviri Erem Turgut Yücel şunları söyledi: “Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi, 2015’te TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun Canikligil’in sosyal medyadaki paylaşımlarını şikayet etmesi üzerine, muhabirimizin ifadesinin alınması için yakalama kararı vermişti. Ancak savcılık yaptığı inceleme sonrasında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Tahminimiz, buna rağmen yakalama kararı, teknik bir hatadan dolayı sistemden kalkmamış. Canikligil geçtiğimiz yıl da Türkiye’ye geldi, ancak gözaltına alınmadı. Havalimanı polisi, dün akşam sistemden düşmeyen yakalama kararını görerek, Canikligil’i gözaltına aldı. Avukat arkadaşlarımız hem İstanbul hem Ankara’da adliyelere gittiler ancak savcılara ulaşamadılar. Mecburen sabahı beklemek zorundayız. Sabah hata ortaya çıkacaktır. Sistemdeki hata düzeltildikten sonra Razi Canikligil’in serbest kalmasını bekliyoruz.”

BM Gazeteciler Derneği kınadı

Bu arada, New York’ta bulunan Birleşmiş Milletler Gazeteciler Derneği de (UNCA) açıklama yaparak gözaltıyı kınadı: “Türk medyası Hürriyet’ten üyemiz ve arkadaşımız, bugün İstanbul’da Türk polisi tarafından Türk yetkililer hakkındaki yazıları ve tweet’leri nedeniyle gözaltına alınmıştır. UNCA, bunu basın özgürlüğünün kaygı verici bir ihlali olarak görmektedir.” Açıklamada, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun’un sözcüsünün konuyla ilgili olarak bilgilendirildiği de kaydedildi.

Razi Canikligil, ABD'de devam eden Reza Zarrab davasıyla ilgili haberleri takip ediyordu.