Hürriyet gazetesi havacılık yazarı: En az 1 milyon havacı işsiz kalacak

Cebeci, "Sektörün çok hızlı bir şekilde batma noktasına doğru gittiğini belirten uzmanlar daha az çalışanla sistemi çevirmenin formüllerini arıyorlar. Birçok ülkede sendikalar ayaklanmış durumda. Her ülkede havacılık sektörü için devlet yardımı isteniyor, vergilerin sıfırlanmasıyla işe başlanması bekleniyor." görüşünü savundu.

Cebeci, "Havacılık sektörü büyük ekonomik krizlerde dahil böylesi dramatik duruma hiç düşmemişti. Öldüren salgın sadece hava trafiğini, ya da havayolu şirketlerini değil, uçak imalatçılarından tedarikçilere, ikram şirketlerinden havalimanı işletmelerine, uçak motor imalatçılarından bakım kuruluşlarına kadar her yeri allak bullak etti. Ülkeler bir bir sınırlarını kapatırken, havayolları dar alanlarda uçuşlar yapabilirken yüzlerce uçak çoktan yere indi. Dünya üzerindeki havayolu şirketlerinden yarısından çoğu filolarındaki uçakları havalimanı apronlarına çekti. Öyle bekliyorlar. Uçacak uçaklar için başta dezenfekte olmak üzere avuç dolusu paralar harcanıyor ama gelir kaybı giderek büyüyor. Dünya üzerinde ortalama 16-17 bin uçak uçarken şimdilerde bu yarıdan da aşağı indi." ifadesini kullandı.

Cebeci, THY’nin ortak kuruluşu DO&CO toplam 894 kişi çıkarıldığını ve öncelikli olarak 194 uçan şefi çıkaran şirket sonra da toplam 700 kişi ile yollarını ayırdığını köşesinde duyurdu.