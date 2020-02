Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Bila: Doğan da Demirören de köklü aile

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila, eski patronu Erdoğan Demirören'in aldığı Doğan Medya Grubu ile ilgili olarak "Medya sektörüne yabancı değil" ifadesini kullandı. Bila, hem Doğan hem de Demirören ailesinin köklü aile olduğunu savunarak, "Erdoğan Demirören, gazeteler ve basın dağıtım şirketlerinde ortaklıkları bulunan, sektörü iyi tanıyan, deneyimli bir isim" dedi.

Bila'nın "Hürriyet Türkiye’nin ortak değeridir" başlığıyla (26 Mart 2018) yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

Hürriyet bu yıl 70’inci yaşını kutlayacak.

Türkiye’de 70 yıllık kurumların sayıları çok fazla değildir.

Hürriyet, demokrasimizle yaşıt ve Cumhuriyetimizin 70 yılına kesintisiz tanık olan az sayıdaki yayın organından biri olmanın haklı gururunu yaşıyor. Hürriyet’in 70. yılını kutluyor ve nice yıllar diliyorum.

İki köklü aile

40 yıldır medya sektöründe olan Aydın Doğan ve Doğan Ailesi, Hürriyet de dahil olmak üzere medyadaki bütün yayın kuruluşlarını Erdoğan Demirören ve Demirören Ailesi’ne satarak, sektörden çıkmaya karar verdi.

Demirören Ailesi ve grubu da medya sektörüne yabancı değil. Daha önce de Doğan Grubu bünyesinde bulunan, Türkiye’nin iki büyük ve etkili gazetesi Milliyet ve Vatan, Demirören Grubu’na satılmıştı. Milliyet ve Vatan gazetelerini grubuna katmadan önce de Erdoğan Demirören, gazeteler ve basın dağıtım şirketlerinde ortaklıkları bulunan, sektörü iyi tanıyan, deneyimli bir isim.

Türk medya ve iş dünyasının iki köklü ailesinin aldığı bu kararın, her iki gruba da hayırlı olmasını diliyorum.

Yasal işlemler sürüyor

Satış konusunda varılan mutabakatın açıklanmasından sonra başlayan yasal işlemler sürüyor.

Prosedürün öngördüğü sürecin en kısa sürede tamamlanması için çalışılıyor. Devir-teslim işlemleri tamamlandığında, okurlarımızı ve kamuoyunu daha detaylı bilgilendireceğiz.

Hürriyet, Türk basınının “amiral gemisi” olarak anılır. Bu isimle anılmayı, büyüklüğüyle, etkinliğiyle, Türk basınına kazandırdığı evrensel ilkeler ve sektöre öncülük eden yenilikçi atılımlarıyla hak etmiş bir kurumdur. Demokrasiye, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel niteliklerine ve gazetecilik ilkelerine bağlı yayın anlayışıyla Türk basınında her zaman özel bir yere sahiptir.

Her zaman öncü

Görsel ve dijital yayın teknolojisinin henüz bulunmadığı dönemlerde de, gazete olarak toplumun her kesimine hitap eden Hürriyet, her zaman etkili bir kitle iletişim aracı olmayı sürdürdü. Toplumun her kesimi, yaşamın her alanı Hürriyet’te her zaman yer buldu. Bu özelliğiyle en çok satılan, en çok okunan gazete oldu.

Her zaman lider

Görsel ve dijital teknolojinin Türk basınına girmesiyle birlikte oluşan Hürriyet Dünyası, gazeteleri, televizyonları ve internet siteleriyle yine Türkiye’nin en büyük kitle iletişim grubu konumunda.

Türkçe dışında da birkaç dilde 24 saat yayın yapan Hürriyet Dünyası, sadece Türkiye’de değil, Avrupa ve dünyada da sayılı yayın kurumları arasına girmeyi başarmış durumda.

Pazartesi günleri bu köşede, Hürriyet Dünyası yayın kuruluşları hakkında paylaştığım bilgiler bu büyüklüğü gösteriyor. Bu hafta da liderlik yine Hürriyet Dünyası’nda...