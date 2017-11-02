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Ekonomi

Hürriyet Emlak’tan “gaza bastıran” kampanya

İstanbul, 2 Kasım (DHA) – Güncel ve detaylı ilanları ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet Emlak, kurumsal üyeleri olan emlak ofislerine özel “gaza bastıran kampanya”yı başlattı

02 Kasım 2017 15:08

İstanbul, 2 Kasım (DHA) – Güncel ve detaylı ilanları ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet Emlak, kurumsal üyeleri olan emlak ofislerine özel “gaza bastıran kampanya”yı başlattı. 1 Ekim-31 Aralık tarihleri arasında Hürriyet Emlak’tan yapılacak her bin liralık satın alma işlemi, bir çekiliş hakkı kazandırıyor. Kampanya sonunda yapılacak olan çekiliş sonucuna göre bir adet Suzuki Vitara, 10 adet iPhone 7, 10 adet Ricoh Theta S 360º Kamera ve 20 adet Samsung Gear VR Gözlük olmak üzere toplam 41 ödül dağıtıyor.
Çekiliş hakkı, internet sitesi üzerinden ilan paketi satın alımı veya öne çıkarma seçeneklerinden kontör alımlarında geçerli olacak şekilde, tek seferde bin liralık alım yapan emlak ofislerine veriliyor. Hürriyet Emlak, bu kampanya ile emlak ofislerinin işlerine daha fazla yatırım yapmalarını, satışlarını ve çekiliş haklarını artırmalarını amaçlıyor.

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