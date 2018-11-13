Hürriyet Emlak istihdam sayısını artırmaya devam ediyor 

İstanbul,13 Kasım (DHA) - Hürriyet Emlak İnsan Kaynakları Direktörü Gülben Gündüz, 2018 yılında 113 kişiye istihdam sağladıklarını ve teknoloji, ürün geliştirme ve pazarlamaya yatırım yapmayı sürdüreceklerini belirtti.

2018’te 113 kişiye istihdam sağlayan Hürriyet Emlak\'ın, 211 kişiye ulaşan ekibiyle emlak sektörünün nabzını tutmaya devam ettiğini belirten Gündüz şöyle devam etti:

“Ortak değerler çerçevesinde, ortak hedeflere ulaşmayı amaçlayan bir şirket kültürüne sahibiz, amacımız her zaman mutlu çalışanlar yaratarak motivasyon ve aidiyet hissi sağlamak. “Çalışanlarımızın hem kişisel gelişimine destek olmak hem de iş hayatında kullanabilecekleri yeni deneyim ve bilgileri onlara kazandırmak için çalışıyoruz.

“Esnek çalışma hayatımızda daha çok yer alsa da ofisleri kullanmaya devam ediyoruz. Ofislerin dekorasyonu ve olanakları performansı artırmada son zamanlarda önemli trendler arasında, biz de ofisimizi yeni yerine taşıyarak, ekip arkadaşlarımıza bizi daha çok yansıtan, çalışırken keyif alacakları bir çalışma ortamı sağladık.

“Ekip arkadaşlarımızın performansını ölçmek için her zaman teknolojiden faydalanıyor, değerlendirmelerimizi veriler üzerine kuruyoruz. Bu verileri hem çalışan performansını artırmak hem de onların bizden beklentilerini anlamak için yorumluyoruz.

“Önümüzdeki dönemde kullanıcı özelinde ihtiyacın belirlenmesi ve bu ihtiyaca dayalı çözümleri öne çıkartacak teknolojik gelişmelerin artacağını öngörüyoruz. Biz de tüm teknolojik gelişmelerden faydalanıyor, kullanıcıya özel ilanların belirlenmesi, kişiye en uygun ilanın kolayca bulunması yönündeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

“Bizi neyin mutlu ettiğini bulmak için mutlaka deneyimlemek gerekmiyor. Ancak bu kadar karmaşa ve çok veri içinde doğru şeyleri seçmek gerekiyor. 2019’da değiştiğimiz, deneyimlerimizi kullandığımız, fazlaca problem çözdüğümüz, yaratıcı yeni iş yapış şekilleri bulduğumuz bir dünya bekliyoruz.” (Fotoğraflı)