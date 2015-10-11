Hürriyet Dijital'de operasyon, Bülent Mumay görevinden alındı

Dijital markalarını tek bir çatı altında toplayan Hürriyet’in yönetici kadrosunda önemli değişiklikler yaşandı. Ömür Bali, Dijital Ürün Grup Müdürü olarak bu fonksiyonun yöneticiliğine getirilirken, Dijital Medya Grup Koordinatörü Bülent Mumay görevinden alındı. Mumay’ın yerine ise Hürriyet Daily News Yayın Koordinatörü Emre Kızılkaya getirildi. Bülent Mumay'ın İcra Kurulu'ndaki görevini sürdürmeye devam edeceği açıklandı.

Sosyal Medya Trend ve Trafik Müdürü Şermin Terzi, Dijital Yan Yayınlar İçerik Müdürü olarak atanırken, Terzi'den boşalan koltuğa Can Tüzüner atandı.

Hürriyet İcra Kurulu Başkanı Ahmet Özer, tarafından yapılan açıklama şöyle:





