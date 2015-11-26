Hürriyet, Bülent Mumay ile yollarını ayırdı

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin’in özel danışmanı görevini sürdüren Bülent Mumay’ın işine son verildi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dağlıca açıklaması: '400 milletvekili alınsaydı bunlar olmazdı” tweet’ten sonra Hürriyet Dijital Medya Grup Koordinatörlüğü görevinden alınan Bülent Mumay, gazetenin yayın yönetmeni Sedat Ergin'in özel danışmanı olarak görevini sürdürmekteydi. Yaklaşık 40-45 gündür gazeteyi Sedat Ergin'le birlikte hazırlayan Mumay'ın dün itibariyle Hürriyet'teki işine son verildiği öğrenildi.

Mumay, iktidara yakın olarak bilinen medya tarafından sıkça hedef gösteriliyor, 'provokatif, kışkırtıcı ve yalan haberler' yapmakla suçlanıyordu.

Birgün’ün haberine göre Mumay, konuyla ilgili açıklama yapmadı. Gazete işten çıkarma nedeni olarak tasarruf tedbirlerini gerekçe gösterildiği söylendi.

Bülent Mumay, hükümete yakınlığıyla bilinen Cem Küçük tarafından da hedefe alınmıştı. Küçük, Mumay hakkında "Fethullahçı çetenin oradaki adamı olan Eyüp Can'ı, dijital icra kurulu müdürü bilmem ne yapıyor, geri planda tutuyor. Bir de onun yardımcısı var Bülent Mumay. İkisinin birden sözleşmesini feshet iyi niyetini anlayalım" yazmıştı.