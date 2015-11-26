T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hürriyet, Bülent Mumay ile yollarını ayırdı

Mumay, Cem Küçük tarafından da hedef gösterilmişti

26 Kasım 2015 16:40

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin’in özel danışmanı görevini sürdüren Bülent Mumay’ın işine son verildi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dağlıca açıklaması: '400 milletvekili alınsaydı bunlar olmazdı” tweet’ten sonra Hürriyet Dijital Medya Grup Koordinatörlüğü görevinden alınan Bülent Mumay, gazetenin yayın yönetmeni Sedat Ergin'in özel danışmanı olarak görevini sürdürmekteydi. Yaklaşık 40-45 gündür gazeteyi Sedat Ergin'le birlikte hazırlayan Mumay'ın dün itibariyle Hürriyet'teki işine son verildiği öğrenildi.

Mumay, iktidara yakın olarak bilinen medya tarafından sıkça hedef gösteriliyor, 'provokatif, kışkırtıcı ve yalan haberler' yapmakla suçlanıyordu.

Birgün’ün haberine göre Mumay, konuyla ilgili açıklama yapmadı. Gazete işten çıkarma nedeni olarak tasarruf tedbirlerini gerekçe gösterildiği söylendi.

Bülent Mumay, hükümete yakınlığıyla bilinen Cem Küçük tarafından da hedefe alınmıştı. Küçük, Mumay hakkında "Fethullahçı çetenin oradaki adamı olan Eyüp Can'ı, dijital icra kurulu müdürü bilmem ne yapıyor, geri planda tutuyor. Bir de onun yardımcısı var Bülent Mumay. İkisinin birden sözleşmesini feshet iyi niyetini anlayalım" yazmıştı.

 

ETİKETLER

bülent mumayişten kovulduhürriyetişten atıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24