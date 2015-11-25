Hürriyet binasına saldıran 10 kişi için 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor

Hürriyet gazetesine yönelik saldırıya ilişkin başlatılan soruşturmada savcılık, yaşı 18'den büyük olan 10 kişi hakkında 'Mala zarar verme' suçundan dava açtı. İddianamede şüphelilerin gazete binasına zarar verdikleri anlatılarak 4 yıla kadar hapsi talep edildi.

Hürriyet’ten Mesut Hasan Benli’nin haberine göre, 8 Eylül 2015 tarihinde Hürriyet gazetesinin Ankara’daki matbaasının bulunduğu binaya saldırı girişimi olmuştu. Saldırıda can kaybı yaşanmazken, binada maddi hasar meydana gelmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırıya ilişkin başlattığı soruşturmada 11 kişinin kimliğini tespit ederek ifadesini aldı.

Yaşı 18’den büyük 10 kişinin dosyasını ayıran savcılık saldırı olayında yer alan 18 yaşından küçük R.K.A hakkında “Mala zarar verme, İzinsiz Toplantı ve Gösteri Yürüyüşüne Katılma” suçlamasıyla Ankara Çocuk Mahkemesi’ne dava açmıştı. Savcılık, diğer 10 kişiye ilişkin sürdürdüğü soruşturmayı da tamamlayarak, sadece “mala zarar verme” suçundan iddianame hazırladı. Savcılık yaşı küçük olan çocuk için iki suçtan dava açarken, yaşı büyük olan sanıklar için tek suçtan ceza talep etti.

İddianamede, 8 Eylül akşamı Hürriyet gazetesi Doğan Printing Center binasına yaklaşan konvoydan inen kalabalık grubun binaya saldırdığı anlatılarak şöyle dendi:

“Dosyada mevcut olay yeri inceleme raporuna göre, güvenlik kulübesine doğru giden giriş yolu ve kaldırım üzerindeki aydınlatma lambalarının sağlı sollu 9 adedinin kırık olduğu, işyeri giriş çıkış bariyerlerinin kırık olduğu, güvenlik kulübesinin protokol yoluna doğru bakan ön cephede bulunan 4 adet pencere çift camının çatlak şekilde kırık olduğu, girişte bulunan çift taraflı isim tabelasında bulunan harflerin söküldüğü tespit edilmiştir.

Dosyada mevcut araştırma ve yakalama üst arama tutanağına göre olay ile alakalı güvenlik kamera görüntüleri incelendiğinde 11 adet şüpheli tespit edilmiştir.”