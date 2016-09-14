Hürriyet, Beşiktaş taraftarından özür diledi

Hürriyet, Benfica-Beşiktaş maçının canlı anlatımı sırasında Benfica'nın golü sonrası kullandığı "ve beklenen gol nihayet geldi" ifadesi nedeniyle özür diledi.

Hürriyet'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İsviçre merkezli Sportradar şirketinin sunduğu yayın hizmetinde kullanılan bu ifade,hurriyet.com.tr’nin yanı sıra, aynı şirketten hizmet alan tüm sitelerde yer almıştır.

Hürriyet Spor editörleri Sportradar’a ulaşarak bu ifadeyi yayından kaldırmıştır. Şirket, “Büyük hata” diye nitelediği olayla ilgili inceleme başlattığını tarafımıza bildirmiştir.

Bu ifadenin hurriyet.com.tr’de yer almış olması nedeniyle Beşiktaş taraftarından özür diler, bu incelemenin sonucuna göre ilgili şirketle sözleşmemizi yeniden değerlendireceğimizi kamuoyuna duyururuz."