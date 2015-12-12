Hürriyet Ankara binasında camlar parçalandı, emniyet silahlı saldırı ihtimalini araştırıyor

Hürriyet gazetesinin Ankara’da Eskişehir yolu üzerinde bulunan binasının çeşitli katlarındaki cam paneller 18:30 sıralarında aynı anda parçalandı. Geçtiğimiz yıllarda da cam panellerinde çatlama gözlenen binaya ateş açılmış olabileceği ihtimali de dikkate alınarak emniyet birimleri incele yaptı. Ankara Emniyet Müdürü Kadri Kartal Hürriyet Ankara Bürosu'na giderek bilgi aldı.

T24'e bilgi veren Hürriyet yöneticileri Hürriyet Ankara Bürosu binasının 2, 3 ,4, 5'nci katlarındaki yedi cam panelin parçalandığını, binanın önünün, cam kırıkları ile dolu olduğunu söylediler. Hürriyet yöneticileri, olayın binanın geçmişindeki bir sorundan mı yoksa bir saldırıdan mı kaynaklandığından emin olamadıklarını dile getirdiler. 2008 yılından beri binanın cam panellerinde çatlamalar gözlendiği de Hürriyet çalışanları tarafından dile getirildi.

Olayın ardıdnan Ankara Emniyet Müdürü Kartal, Hürriyet'e giderek bilgi alırken, Ankara Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri de cam panellerin parçalanmasının silahlı bir saldırıdan kaynaklanıp kaynaklanmadığını tespit etmek üzere binada inceleme başlattı.

Ankara Emniyet Müdürü Kartal, saat 18:30 itibariyle henüz bina çevresinde bir mermi kovanı bulunmadığını, ancak Olay Yeri İnceleme ekipleri bulgularını paylaşacağını Hürriyet yöneticilerine ilettiği öğrenildi.

Sedat Ergin'den açıklama

Olaydan sonra binaya giden Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin şunları söyledi:

“Bu aşamada tek söyleyebileceğimiz husus binanın ön cephesinde, farklı katlardaki yedi ayrı cam panelin patlamış olduğudur. Patlamanın neden kaynaklandığı hususunda henüz kesinleşmiş bir bilgiye sahip değiliz. Bunun dışarıdan bir müdahaleden mi, binayla ilgili yapısal bir durumdan mı kaynaklandığı, olay yeri inceleme raporuyla ortaya çıkacak. Ankara Emniyet Müdürü ile görüştüm. Binada balistik inceleme yapılıyor ve kamera kayıtları da inceleniyor. Hazırlanacak raporu bekliyoruz. Bu rapor gelmeden bir yorum yapmak doğru olmaz.”