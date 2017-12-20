Hürriyet Ali Ece'nin işine son verdi

Hürriyet gazetesi spor yazarı Ali Ece’nin yazılarına Yılbaşı tasarrufu" gerekçe gösterilerek son verdi. Ekim ayında kaleme aldığı yazısında Ertuğrul Özkök'ün ‘'Basın tribününde kaç Boğaziçi’li, kaç ODTÜ’lü var?’' sözlerini eleştiren Ece, Twitter hesabından paylaştığı mesajda da Hürriyet yazarının adını geçirdi. Ece, paylaştığı mesajda ”Hürriyet’ten arayıp 'Yılbaşı tasarrufu nedeniyle yazılarına son vermek zorundayız' dediler. Lakin bu kadar az maaştan tasarruf gerekçesine Ertuğrul Özkök bile inanmaz!” ifadelerini kullandı.

Hürriyet'ten arayıp "Yılbaşı tasarrufu nedeniyle yazılarına son vermek zorundayız" dediler. Lakin bu kadar az maaştan tasarruf gerekçesine Ertuğrul Özkök bile inanmaz! — Ali Ece (@aliececom) December 20, 2017

Ece'nin 'Özkök'e cevabı' neydi?

Özkök, 26 Ekim 2017’de Hürriyet’te yayımlanan “Basın tribününde kaç Boğaziçi’li, kaç ODTÜ’lü var?” başlıklı yazısında, "Yeni tribün sosyolojisi, yeni bir içerik talebi yaratmış, yeni içerik de spor yazarı profilini değiştirmiştir. İngiltere’de futbol yazarları artık Oxford ve Cambridge’den mezun olmaktadır. Türkiye’de şu soru er veya geç sorulacaktır: Şu an basın tribününde kaç Boğaziçili, kaç ODTÜ, Koç, Sabancı mezunu var?” ifadelerini kullanmıştı.

Özkök’e aynı gazetedeki köşesinde cevap veren Ece de, Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi’nden mezun olduğunu ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yüksek lisans yaptığını belirterek şu yazıyı kaleme almıştı:

"Sayın Özkök, 1 yıldır sizle aynı gazetede yazıyorum.

Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi’nden mezunum. Aynı üniversitenin Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yüksek lisans yaptım. 124 sayfalık Fransızca master tezim Rus dış politikası üzerineydi. Hatta asistanlık sınavını da kazanmama rağmen nedense o sınav iptal edildi. Sanırım sizin de zamanında inandığınız Fukuyama’nın “Tarihin sonu geldi artık hiç savaş olmayacak, dünya sonsuza kadar neo-liberalizmle yönetilecek” tezine karşı olduğum içindi!

Eski arkadaşınız, benim YKY’deki müdürüm Enis Batur “Boş ver akademiyi, sen fazla tutkulu, heyecanlısın. Kendini en sevdiğin şeylere futbola ve müziğe ada, mutlu ol!” dedi. Zaten kitap yayıncılığı maalesef ülkemizde futbol medyacılığından da az para eden bir sektör. Futbolu manyak gibi sevdiğim için Enis hocayı dinleyip bizim sektörün bulanık sularına balıklama daldım. Çok yerden kovuldum ama sürekli kendimi geliştirmeye çalıştım."