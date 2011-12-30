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Dünya

Hürmüz'de tehlikeli yakınlaşma!

İran donanmasının geniş çaplı bir tatbikat gerçekleştirdiği Hürmüz Boğazı'nda...

30 Aralık 2011 02:00

T24 - İran donanmasının geniş çaplı bir tatbikat gerçekleştirdiği Hürmüz Boğazı'nda bir ABD uçak gemisi görüntülendi.

İran Donanması Komutanı Tuğamiral Habibullah Seyyari, İran keşif uçaklarının çektiği görüntülerde, USS John C. Stennis olduğu tahmin edilen uçak gemisinin, Hürmüz Boğazı'ndan Umman Körfezi'ne geçerken görüntülendiğini söyledi. 



Seyyari, "Bir İran fırkateyni ve keşif aracı, Bbasra Körfezi'nden Umman Körfezine geçen bir ABD uçak gemisini takip etti, filme aldı ve fotoğrafını çekti" dedi.

Seyyari, dün yaptığı açıklamada, İran'ın gerekli görmesi durumunda tatbikat dolayısıyla Hürmüz Boğazı'nı kapatabileceğini açıklamıştı. Ortadoğu'da İkinci Dünya Savaşı'ndan beri Basra Körfezi'nde görevli ABD Deniz Kuvvetleri 5'inci Filosu ise Umman Denizi'ne açılan Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına  asla izin verilmeyeceğini bildirmişti. İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey bir yetkilisinin, ABD'nin Hürmüz Boğazı konusunda ne yapmaları gerektiğini söyleyecek konumda olmadığını söylemesi üzerine ise tansiyon daha da yükselmişti.




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