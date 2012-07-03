Hürmüz'de ABD-İran restleşmesi artıyor

AB ülkelerinin 1 Temmuz itibariyle İran'a petrol ambargosu uygulaması sonrasında İran'la ABD arasında Hürmüz Boğazı'ndaki restleşme sürüyor. İran, ambargo uygulayan ülkelerin petrol tankerlerine Hürmüz'ü kapatacağını açıklarken, ABD bölgeye takviye askeri güç gönderdi.



Nükleer programı nedeniyle AB ülkelerinin İran'a uyguladığı petrol ambargosu 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe girdi. Tahran ise, petrol ambargosuna karşı Hürmüz Boğazı kartını öne çıkardı. İran meclisine sunulan bir yasa tasarısıyla, Tahran'a petrol ambargosu uygulayan ülkelerin petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesinin yasaklanması hedefleniyor. Meclise sunulan yasa tasarısıyla ilgili açıklama yapan İranlı milletvekili İbrahim Ağa Muhammedi, "İran'a petrol ambargosu koyan ülkelerin petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini yasaklayan bir yasa tasarısı parlamentonunun Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komitesi tarafından hazırlandı" dedi.



Savaş gemisi gönderdi



Amerikan New York Times gazetesinin haberine göre ise, ABD, Tahran'ın Hürmüz Boğazı'ndan petrol tankerlerinin geçişini engellemesini önlemek için bölgeye askeri güç takviyesinde bulundu. ABD, Hürmüz Boğazı'nda herhangi bir çatışmaya hazırlıksız yakalanmamak için İran Körfezi'ne ek savaş uçakları gönderdi.



'Tüm seçenekler masada boş laf değil'



Obama yönetimine yakın üst düzey bir yetkili, bölgeye savaş uçakları sevk edilmesinin, ABD'nin Körfez Bölgesi'nde askeri varlığını uzun vadede artırmasının parçası olduğunu söyledi. İran'ın nükleer programı nedeniyle, Obama'nın "tüm seçenekler masada" sözünü hatırlatan yetkili, "Başkan Obama'nın, müzakereler dışında diğer seçenekler masada demesi boş bir laf değil" dedi.

İran Meclisi Ekonomi Komisyonu Başkanı Arslan Fethipur, dün yaptığı açıklamada ülkesine karşı yaptırımların tam şekilde uygulanması halinde petrolün şahdamarı niteliğindeki Hürmüz Boğazı'nın İran tarafından kapatılacağını söylemişti.



'Hürmüz'ün güvenliği elimizde'



İran'ın Arapça yayın yapan El Alem devlet televizyonuna demeç veren Fethipur, “Hürmüz Boğazı'nın güvenliği İran'ın elindedir. Kapsamlı ve tam olarak yaptırımlarla karşı karşıya kalırsak o zaman biz de bir damla petrolün boğazdan geçmesine izin vermeyiz" demişti.



İran'dan füze tatbikatı



İran'ın Hürmüz Boğazı'nda dün başlayan “Yüce Peygamber 7” adlı tatbikatın bugünkü aşamasında çeşitli türdeki uzun, orta ve kısa menzilli Şahap 1, 2,3 ile Fatih, Tonder, Zilzal, Fars Körfezi, Kıyam füzeleri çöl ortasındaki hedeflere doğru fırlatıldı. Füzelerin hedefleri tam isabetle vurduğu belirtildi. Füzelerin menzilinin Basra Körfezi'ndeki ABD savaş gemilerini vurabilecek kapasitede olduğu iddia edildi.