Hürmüz Boğazı'nda tanker patladı

T24- Dünyanın en işlek deniz yollarından biri olan Hürmüz Boğazı yakınlarında binlerce ton ham petrol taşıyan bir tankerde patlama meydana geldi.



Japonya'ya ait tankerin sahipleri, geminin saldırıya uğramış olabileceğini düşünüyor.

Bununla birlikte olayın meydana geldiği Umman açıklarındaki bölge, korsanlık vakaları ile gündeme gelen bir alan değil.

Ummanlı yetkililer ise hasara bir 'sarsıntı'nın yol açtığı açıklamasında bulundu. İran da bölgede bir deprem kaydedildiğini duyurdu.

Japon yetkililerse, M. STAR adlı geminin mürettebatından bir kişinin patlamadan hemen önce ufukta ani bir ışık gördüğünü aktarıyorlar.

Tankerin sahibi olan Japon Mitsui şirketinin sözcüsü Eiko Mizuno "Bunun saldırı olması ihtimalini yüksek buluyoruz. Tankerin bu bölümünde patlayabilecek bir şey bulunmuyor" dedi.

Japon ulaştırma bakanlığı ise şüphelerinin saldırı olasılığı üzerinde yoğunlaşmadığını, ama bunu da gözardı etmediklerini söyledi.

İlk belirlemelere göre, 270 bin tonu aşkın (2 milyon varil) ham petrol taşıyan tankerden petrol sızmıyor.

Ancak gemi incelemeler için Fujeyra limanına çekildi.

Patlamada sadece 31 mürettebattan bir kişinin yaralandığı açıklandı.

Tanker Birleşik Arap Emirlikleri'nin Das Adası'ndan Japonya'nın Çiba limanına gidiyordu.

Suudi Arabistan ve Kuveyt gibi petrol zengini ülkelerin limanlarını dünyaya bağlayan rota üzerindeki Hürmüz Boğazı dünya petrollerinin yüzde 40'ının geçiş noktası.

Yetkililer olay ardından bölgede deniz trafiğinin normal olduğunu kaydediyor.