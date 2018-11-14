Hurma paketlerinden afyon sakızı çıktı

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN Ferit Melen Havalimanı\'nda İran uyruklu yolcunun valizinde yapılan aramada, preslenmiş hurma paketleri içerisinde 6 kilo 910 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Van\'dan İstanbul\'a gitmek üzere dün Van Ferit Melen Havalimanı\'na gelen İran vatandaşı Taj Mohammed Mohtashami\'nin giriş kontrol noktasında, X- Ray cihazdan geçen valizi, şüphe üzerine polis ekipleri tarafından arandı. Narkotik köpeği \'Bozo\' ile yapılan detaylı aramada, preslenmiş hurma paketleri içerisine zulalanan 5 paket halinde 6 kilo 910 gram afyon sakızı ele geçirildi, Mohtashami gözaltına alındı.

​Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Taj Mohammed Mohtashami, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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