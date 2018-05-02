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'Hürkuş: Göklerdeki Kahraman'ın afiş krizi çözüldü

Gizem Karaca'nın itirazı üzerine film için yeni afiş hazırlandı

02 Mayıs 2018 16:24

Hürkuş: Göklerdeki Kahraman”ın afiş krizi çözüldü. Başrol oyuncusu Gizem Karaca’nın itirazı üzerine film için yeni afiş hazırlandı.

Türkiye havacılık tarihine geçen Vecihi Hürkuş’un hayatını konu alan “Hürkuş: Göklerdeki Kahraman”ın ilk afiş çalışması kriz yarattı. Filmde Hürkuş’un eşi Hadiye’ye hayat veren Gizem Karaca, “Bu afişteki fotoğraf bana benzemiyor, yaşlı çıkmışım” diyerek afişin kullanılmasına karşı çıktı. İtirazı üzerine yeni bir çalışma yapılarak kriz aşıldı. İkinci afiş, tüm ekipten onaylı şekilde sinemaseverlere sunuldu.

Yönetmenliğini Kudret Sabancı’nın üstlendiği, Hilmi Cem İntepe, Gizem Karaca, Bora Akkaş ve Miray Daner’in başrollerini paylaştığı “Hürkuş: Göklerdeki Kahraman” 25 Mayıs’ta vizyona girecek.

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