Hurdaya dönen TIR'dan hafif yaralı kurtuldu

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'da, TEM Otoyolu\'nda 2 TIR\'ın karıştığı kazada, hurdaya dönen TIR\'ın sürücüsü Emre Çekici (29) hafif yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında TEM Otoyolu\'nun Bolu Dağı Elmalık köyü mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Mehmet Koca (27) yönetimindeki 46 LB 773 plakalı TIR, önünde seyreden otomobilin ani bir kararla yavaşlayarak yol üzerindeki dinlenme tesisine girmesi üzerine ani fren yaptı. Bu sırada aynı yönde ilerleyen Emre Ekici idaresindeki 81 EG 736 plakalı traktör yüklü TIR da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak önündeki TIR\'a arkadan çarptı. Kazada, sürücü Emre Ekici hurdaya dönen TIR\'dan hafif yaralı olarak kurtuldu. 112 Acil ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ekici, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi\'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tek şeride düşen TEM Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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