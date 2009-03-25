Hurdada vergi ve cezalar bugünden itibaren siliniyor

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Model yılı 1979 veya daha eski olan motorlu taşıtlar hurdaya çıkarılmaları halinde vergi borçları ve cezaları silinecek.



Maliye Bakanlığı'nın, Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.



Uygulama 30 Haziran 2010 tarihine kadar kayıt ve tescillerinin silinmesi ve hurdaya çıkarılması suretiyle, il özel idarelerine bedelsiz teslim edilenlerle, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'na (MKEK) ait hurda müdürlüklerine teslim edilerek hurdaya çıkartılan taşıtları kapsayacak.



Düzenlemeyle söz konusu taşıtların, 31 Aralık 2009 tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisiyle bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 31 Aralık 2008'e kadar tescil plakasına kesilen idari para cezaları silinecek.

Buna göre, motorlu taşıtlarını maddenin yürürlüğe girdiği 28 Şubat 2009 tarihinden önce noter satış senediyle veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alan, ancak adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olanlarla düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle yük ve yolcu taşımacılığı dışında bilanço esasına göre defter tutmayı gerektiren başkaca ticari ve mesleki faaliyetten dolayı mükellefiyeti bulunmayan gerçek ve tüzel kişiler, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten 31 Aralık 2009 tarihine kadar kayıt ve tescil işlemlerini tamamlayarak, düzenlemeden yararlanabilecek.



Trafik tescil kayıtları silinen motorlu taşıtların, adlarına tescil kaydı bulunanlar tarafından ilgili kurumlara teslimiyle il özel idarelerinin bu kapsamda teslim aldıkları hurda taşıtların satışından elde ettikleri kazançlar ve bu faaliyetlerle ilgili olarak yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtlar her türlü vergi, resim ve harçtan müstesna olacak.



Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle mevcut olmayan veya motorlu taşıt vasfını kaybetmiş olup model yılı 1998 ve daha eski olan taşıtların durumlarının kanaat verici belgelerle ispat edilmesi veya ilgili trafik tescil kuruluşu nezdinde adlarına kayıtlı olanlar tarafından yazılı bildirimde bulunulması halinde bu taşıtlara ait motorlu taşıtlar vergilerinin 4'te 1'inin 31 Aralık 2009 tarihine kadar ödenmesi şartıyla kalan vergi aslı, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve tescil plakasına kesilen idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.



Uygulama kapsamında otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları, motosikletler, minibüs, panelvan, motorlu karavan, otobüs ve benzerleriyle kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri araçlar teslim edilebilecek.

