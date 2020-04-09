Hurdacıya verilen Koronavirüs cezası iptal edildi

Elazığ'da çöplerden hurda toplarken polis kontrolüne takılan yurttaşa verilen para cezası, iptal edildi.

Elazığ Valiliği, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle denetim yapan polislerin, hurda malzemesi toplayan bir yurttaşa Koronavirüs tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle verdiği para cezasını iptal ettiğini açıkladı.

Ne olmuştu?

Şehrin birçok yerinde denetim yapan polis, Güney Çevre Yolu’nda sepetli motorla topladığı hurda ve geri dönüşüm malzemelerini götüren A.K’yi fark edip durdurdu.

Elazığ'da Koronavirüs nedeniyle denetim yapan polisler, sepetli motosikletle hurda ve geri dönüşüm malzemesi toplayan bir kişiyi durdurmuş, yurttaşa yetersiz ehliyet ve amacı dışında araç kullanmaktan 2 bin 456 TL, 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunu 5’inci maddesi gereği Koronavirüs tedbirlerine aykırılıktan da 3 bin 150 TL daha para cezası kesmişti.

Toplamda 5 bin 606 TL para cezası kesilen yurttaşın motoru da, çekiciyle çekilmişti.