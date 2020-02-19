Hurda olarak topladığı askeri mühimmatın patlaması sonucu hayatını kaybeden çocuğun davası 12 yıl sonra görülecek

Anayasa Mahkemesi (AYM), hurda olarak satmak amacıyla topladığı askerî mühimmatın patlaması sonucu hayatını kaybeden 13 yaşındaki A.P ile ilgili 12 yıl sonra yaşam hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Yüksek mahkeme, dosyanın yeniden yargılama yapılmak üzere Erzurum 2. İdare Mahkemesi’ne gönderilmesine hükmetti.

BirGün'ün haberine göre Pasinler Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı’nın yakınında bulunan Transit Cadde Askeri Şehitliği’nin önünde ve D-100 kara yolu üzerinde, hurda satmak amacıyla topladığı askeri mühimmatı birbirine vurarak patlatan 13 yaşındaki A.P hayatını kaybetti, beş arkadaşı da yaralandı.

Pasinler İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün olayı haber verdiği Pasinler Cumhuriyet Başsavcılığı olay yeri inceleme ekipleri ile birlikte inceleme yaptı. Otopside A.P’nin ölüm sebebi parça tesiri yapan patlamaya bağlı beyin kanaması ve iç-dış kanama olarak tespit edildi.İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen fezleke 17 Nisan’da Cumhuriyet Başsavcılığına iletildi. Fezlekede, komutanlığı çevreleyen tellerde boşluklar bulunduğu ve buralarda nöbetçilerin de görev yaptığı belirtildi.

Kovuşturmaya yer olmadığı kararı

Cumhuriyet Başsavcılığı 25 Haziran 2008’de “görevi ihmal etmek” suçlamasıyla soruşturma dosyasını Kara Kuvvetleri Komutanlığı Erzurum 9. Kolordu Askeri Savcılığı’na gönderdi. Askeri savcılık, “olayda sorumluluğu olabileceği tespit edilen altı askeri personelle ilgili silah ve cephane hakkında tedbirsizlik, emir ve talimatlara riayetsizlik sonucu bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma suçundan kovuşturmaya yer olmadığına” karar verdi.

A.P’nin ablası ve patlamada yaralananlar 28 Temmuz 2008’de İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı’na maddi ve manevi tazminat davası açtı. Erzurum 2. İdare Mahkemesi, askeri savcılığın takipsizlik kararına dayanarak ve “idarece herhangi bir hizmet kusurunun bulunmadığı” gerekçesiyle davayı reddetti. Karar, 11 Temmuz 2014’te Danıştay 10. Dairesi tarafından onandı.

12 yıl sonra ihlal kararı

A.P’nin ailesi ve olayda yaralananlar olmak üzere toplam sekiz kişi AYM’ye başvurdu. Başvurucular, yakınlarının yeterli önlem alınmayan askeri bölgeden aldığı mühimmatın patlaması nedeniyle vefat ettiğini, silahlı nöbetçiler olmasına karşın bölgenin korunmasında zafiyet olduğunu belirtti. Başvurucular, maddi manevi zararlarının tazmini istemiyle açtıkları tam yargı davasında bilirkişi incelemesi dahi yapılmadan “ret” kararı verildiğini belirtti.

Başvuruyu görüşen AYM, Anayasa ile güvence altına alınan yaşam hakkının ihlal edildiğine ve dosyanın yeniden yargılama yapılmak üzere Erzurum 2. İdare Mahkemesine gönderilmesine karar verdi.