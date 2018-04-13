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Hurda metalleri sanata dönüştürüyor

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ'daki Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğretim görevlisi Rüçhan Keçeçi, hurda ve atık metal parçalarını, kaynak makinesi ile el aletlerini kullanarak, heykele dönüştürüyor

13 Nisan 2018 14:06

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ\'daki Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğretim görevlisi Rüçhan Keçeçi, hurda ve atık metal parçalarını, kaynak makinesi ile el aletlerini kullanarak, heykele dönüştürüyor.
Fırat Üniversitesi\'nde öğretim görevlisi olarak çalışan Rüçhan Keçeci, atık malzemeleri kullanarak, insan figürleri ve film karakterlerinden sıra dışı çalışmalar yapıyor. Keçeçi, talep üzerine farklı kentleri gezerek, eserlerini alışveriş merkezlerinde ve sanat galerilerinde sergiliyor. Yaklaşık 30 yıldan beri bu sanatla uğraştığını anlatan Keçeci, son 12 yıldır da atık metallerle ilgilendiğini söyledi. Keçeci, \"Metallere şekil vererek, değişik tasarımlar yapıyorum. Yaptığım tasarımlarda atık endüstriyel metalleri kullanıyorum. Gündelik yaşamda yıpranmış ve çöpe gidecek metalleri kullanarak, heykeller yapıyorum. Yapmış olduğum heykellerin sayısı çok arttı. Önceden 20 ve 30 civarı heykel yapıyordum. Şimdilerde ise artık sayısını bile unuttum. Bu heykellerden belli bir grupta olanları TIR ile Türkiye\'deki AVM\'lere ve fuarlara götürerek, sergiliyorum. Yapmış olduğum sergiler de çok fazla ilgi görüyor\" dedi.
\'HURDACI GİBİ METAL TOPLUYORUM\'
Yaptığı işin yorucu olduğunu ve hurdacı gibi metal topladığını anlatan Keçeci, \"Şimdiye kadar çok farklı tasarımlar yaptım. Ambulansı, akvaryuma dönüştürdüm. Atıklardan kadın figürleri, yeniçeri, Nasreddin Hoca\'nın eşeği gibi değişik tasarımlar yaptım. Yaklaşık 12 metre yüksekliğinde Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi içinde çınar ağacı yaptım. Üzerinde kitaplar ve insanlar olan ağaç oldu. Bunun amacı, insanların kitap okumaya teşvik etmekti. Farklı tasarım teklifleri geliyor. Bu tasarım teklifleriyle kendimi daha da geliştirmeye başladım\" diye konuştu.
Son olarak 8\'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal\'ın heykelini yaptığını anlatan Rüçhan Keçeci, \"Malatyalı olmamdan dolayı rahmetli Turgut Özal\'a ayrı sevgi ve saygım olması dolayısıyla metallerden heykelini yaptım. Bu heykeli tam 4 ayda bitirdim. Binlerce malzemeyi birleştirdim. Saçlarında çivi tellerinden oluşan 3 bin civarında tel kullandım. Tek tek, kuaför gibi bunları işledim. Ayakkabısını yaparken, kunduracı edasıyla çalıştım. Aslında tüm heykellerimde aynı yöntemle çalışıyorum. Mesela yeleği bile kaportacı gibi çekiç işçiliğiyle yaparak, şekillendiriyorum\" dedi.

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