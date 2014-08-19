Hurda deposunda patlama; 1 ölü, 1 yaralı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinin Fevzi Paşa Mahallesi Hayri Batur Caddesi'nde Yahya ve İsmail Avcu'ya ait hurda deposunda, sıkıştırma makinesi henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.



Anadolu Ajansı'nın haberine göre, patlama sonrası çıkan yangına Çerkezköy ve Kapaklı belediyelerinin itfaiye ekipleri müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.



Yangın kısa sürede söndürüldü. Olayda Salih Avcu hayatını kaybetti, Ali İbrahim Avcu ise yaralandı.



Ali İbrahim Avcu Çerkezköy Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, Salih Avcu'nun cesedi de morga kaldırıldı. Hayatını kaybeden Salih Avcu'nun üniversite öğrencisi olduğu ve babası İsmail Avcu'ya yardım etmek amacıyla patlama sırasında depoda olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.