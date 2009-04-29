Hurda araçlarımızdan vazgeçemiyoruz

Trafikten çekilmeleri halinde motorlu taşıt vergisi borçları affedilmesine ve ortalama 5 bin TL ödeme yapılmasına rağmen 30 yaş üstü araçlar hurdaya çıkartılamadı. Uygulamanın yürürlüğe girdiği ilk ayda, 164 bin 24 araçtan sadece 159'u hurdaya ayrıldı.



Ulaştırma Bakanlığına bağlı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü yetkililerinden edindiği bilgiye göre, 23 Martta başlayan ekonomik ve teknik ömrünü doldurmuş 30 yaş üstü ticari araçların trafikten çekilmesine ilişkin uygulamada, dün itibariyle 159 araç sahibi başvurdu.



Can ve mal güvenliğinin artırılması, enerji tasarrufu sağlanması, çevre kirliliğinin azaltılması ve ekonomik canlılık oluşturulması amacıyla geçen yıl yürürlüğe giren uygulamada, 15 Ocak 2008-31 Ocak 2009 tarihleri arasında hedeflenen 59 bin 442 araçtan sadece 1511'i hurdaya çıkarılabilmişti. Bu duruma araçların Motorlu Taşıtlar Vergisi borçları ile bu verginin gecikme ceza ve faizlerinin neden olduğunu tespit edilince Maliye Bakanlığı, hurdaya ayrılan araçların Motorlu Taşıtlar Vergisi ile ceza ve faizlerinin silinmesine ilişkin yasal düzenleme yaptı.



Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü tarafından yürürlüğe konulan tebliğle, trafikten çekilmesi halinde motorlu taşıtlar vergisine ilişkin borçları affedilecek ve ortalama 5 bin TL ödeme yapılacak 30 yaş ve üzeri (1979 model ve öncesi) kamyon, çekici, tanker ve otobüsten oluşan 164 bin 24 araç bulunuyor.



Takvim



Uygulama kapsamına, yük ve eşya taşımak için imal edilmiş kamyon, tanker ve çekici cinsi motorlu taşıtlarla sürücüsü dahil 16 adet ve üzeri oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş otobüs cinsi motorlu taşıtlar giriyor.



Araç sahiplerinin Emniyet Genel Müdürlüğünden aracını hurdaya ayırdığına dair belge alarak, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Hurda İşletmesi Müdürlüğünün Kırıkkale, İzmir-Aliağa veya Kocaeli-Seğmen hurda müdürlüklerine bu belge ve banka hesap numarasının bulunduğu bir dilekçeyi teslim etmesi gerekiyor.



Hurdaya ayırma ve aracın teslim edildiğine ilişkin belgenin MKEK tarafından Ulaştırma Bakanlığına iletilmesinin ardından en geç bir ay içinde ilgilinin hesabına ödeme yapılıyor.



Taşıtların modellerine göre teslim tarihleri şöyle:



1972 model ve öncesi taşıt sahibi olanlar: 23 Mart 2009-31 Aralık 2009

1973 model taşıt sahibi olanlar: 1 Mayıs 2009-29 Mayıs 2009

1974 model taşıt sahibi olanlar: 30 Mayıs 2009-30 Haziran 2009

1975 model taşıt sahibi olanlar: 1 Temmuz 2009-31 Temmuz 2009

1976 model taşıt sahibi olanlar: 1 Ağustos 2009-15 Eylül 2009

1977 model taşıt sahibi olanlar: 16 Eylül 2009-30 Ekim 2009

1978 model taşıt sahibi olanlar: 31 Ekim 2009-26 Kasım 2009

1979 model taşıt sahibi olanlar: 1 Aralık 2009-31 Aralık 2009

Teslim tarihini kaçıranlar ise araçlarını 1 Ocak 2010-30 Haziran 2010 tarihleri arasında teslim edebilecek.



Projenin finansörü Ulaştırma Bakanlığı Döner Sermayesi



Motorlu taşıt vergisi borçlarının affına da imkan tanıyan uygulamanın değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan yetkililer, Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında verilmiş herhangi bir yetki belgesinde 20 Şubat 2009'dan önce kayıtlı bulunan taşıtlar için [750 (taşıt ağırlığı (kg) x 0,70)] TL, diğer taşıtlar için [(taşıt ağırlığı (kg) x 0,70)] TL ödeme yapılacağını bildirdi.



Araç başına ortalama 5 bin TL ödeme yapılması durumunda 820 milyon 120 bin TL'ye mal olacak uygulamanın finansmanı, Ulaştırma Bakanlığının döner sermaye saymanlığından karşılanacak, Merkezi Yönetim Bütçesinden herhangi bir harcama yapılmayacak.



Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü, geçen yıl hurdaya ayrılan 1960 model bir kamyona 8 bin 700 TL, 1953 model bir otobüse 8 bin 494 TL ödeme yaptı. 1959 model bir çekici kamyon ise 8 bin 198 TL karşılığında hurdaya çıkarıldı.

