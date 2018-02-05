Hurda arabasında dondurma keyfi

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Alsancak semtinde, babalarının çöpten atık malzeme topladığı hurda arabasına binen iki çocuk, keyifle ellerindeki dondurmaları yedi.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak geldikleri Türkiye\'de İzmir\'e yerleşen Suriyeli bir çift, geçimlerini sağlamak için kentteki çöp konteynerlerinden hurda toplayıp satarak para kazanıyor. Suriyeli çift sokaklarda dolaşıp hurda toplarken, iki küçük çocuklarını da bırakacak yerleri olmadığı için yanlarında gezdiriyor. Sabah erken saatlerde evlerinden çıkan Suriyeli çiftin iki çocuğu yorulunca, babalarının çektiği, içi atık malzeme dolu olan hurda arabasına binerek dinleniyor. Alsancak semtinde hurda malzeme toplayan çiftin iki çocuğu, bu kez dinlenme sürelerini babalarının satın alıp ellerine verdiği dondurmaları yiyerek daha keyifli hale getirdi. Suriyeli çocuklar, bütün çocuklar gibi çok sevdikleri dondurmaları büyük bir iştahla yedi. Ailecek geçim sıkıntısı çekseler de, çocuklardan biri, elindeki dondurmayı kendisine ilgi gösterenlere uzatarak gönlünün ne kadar zengin olduğunu gösterdi.



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