T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hurda arabasında dondurma keyfi

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Alsancak semtinde, babalarının çöpten atık malzeme topladığı hurda arabasına binen iki çocuk, keyifle ellerindeki dondurmaları yedi

05 Şubat 2018 12:25

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Alsancak semtinde, babalarının çöpten atık malzeme topladığı hurda arabasına binen iki çocuk, keyifle ellerindeki dondurmaları yedi.
Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak geldikleri Türkiye\'de İzmir\'e yerleşen Suriyeli bir çift, geçimlerini sağlamak için kentteki çöp konteynerlerinden hurda toplayıp satarak para kazanıyor. Suriyeli çift sokaklarda dolaşıp hurda toplarken, iki küçük çocuklarını da bırakacak yerleri olmadığı için yanlarında gezdiriyor. Sabah erken saatlerde evlerinden çıkan Suriyeli çiftin iki çocuğu yorulunca, babalarının çektiği, içi atık malzeme dolu olan hurda arabasına binerek dinleniyor. Alsancak semtinde hurda malzeme toplayan çiftin iki çocuğu, bu kez dinlenme sürelerini babalarının satın alıp ellerine verdiği dondurmaları yiyerek daha keyifli hale getirdi. Suriyeli çocuklar, bütün çocuklar gibi çok sevdikleri dondurmaları büyük bir iştahla yedi. Ailecek geçim sıkıntısı çekseler de, çocuklardan biri, elindeki dondurmayı kendisine ilgi gösterenlere uzatarak gönlünün ne kadar zengin olduğunu gösterdi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAAlsancakTürkiyeSuriyeliSabahAilecekFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24