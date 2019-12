Hurda araba sahiplerine 6 bin TL

T24 - 79 model ve altı otomobiller eğer hurdaya ayrılırsa vergi borçları silinecek ve sahibine 6 bin TL para verilecek.





Trafikten çekilmeleri halinde motorlu taşıt vergisi borçları affedilecek ve piyasa değerinin üzerinde ödeme yapılacak 30 yaş üstü yaklaşık 147 bin hurda araç hala trafikte seyrediyor.



Can ve mal güvenliğinin artırılması, enerji tasarrufu sağlanması, çevre kirliliğinin azaltılması ve ekonomik canlılık oluşturulması amacıyla yürürlüğe giren ve 30 Haziran'da başvuru süresi sona erecek uygulamadan bugüne kadar sadece 16 bin 645 taşıt sahibi yararlandı.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğünün trafikten çekilmeleri halinde motorlu taşıt vergisi borçlarının affedilmesi ve ortalama 6 bin TL ödeme yapılmasına yönelik düzenlemesinde, hedeflenen araç sayısının sadece yüzde 10'una ulaşılabildi.



Uygulamanın yürürlüğe girmesinden bu yana 30 yaş ve üzeri (1979 model ve öncesi) kamyon, çekici, tanker ve otobüsten oluşan 164 bin 24 araçtan sadece 16 bin 645'i trafikten çekildi.



Trafikte can ve mal güvenliğinin artırılması amacıyla 2007 yılında yayımlanan ''Bir Kısım Motorlu Karayolu Taşıtlarının Piyasadan Çekilmesine İlişkin Tebliğ'' kapsamında 15 Ocak 2008-31 Ocak 2009 tarihleri arasında hedeflenen 59 bin 442 araçtan da sadece bin 511'i hurdaya çıkarılabilmişti. Bu duruma, araçların Motorlu Taşıtlar Vergisi borçlarının gecikme ceza ve faizlerinin neden olduğu tespit edilince, Maliye Bakanlığınca hurdaya ayrılan araçların bu borçlarının silinmesine yönelik yasal düzenleme yapılmıştı.



Bu düzenleme ve Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğünce yürürlüğe konulan tebliğle ekonomik ve teknik ömrünü doldurmuş 30 yaş üstü ticari araçların trafikten çekilmesi halinde motorlu taşıtlar vergisi borçları affedilmeye ve ortalama 6 bin TL ödeme yapılmaya başlandı. Teslim takviminde araçlarını teslim edemeyen taşıt sahiplerine de 30 Haziran 2010'a kadar uygulamadan yararlanma imkanı sunuldu.



Bu arada her iki düzenleme kapsamında toplam 18 bin 156 hurda araç trafikten çekilirken, bunların 246'sı tanker, 610'u çekici, bin 802'si otobüs ve 15 bin 498'i kamyondan oluştu.