Hurda almaya gittiği fabrikada akıma kapılıp öldü

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)–TEKİRDAĞ’ın Çorlu İlçesi’nde 39 yaşındaki Hüseyin Bircan, hurda almaya gittiği fabrikada elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Olay, Çerkezköy yolu üzerinde bulunan fabrikada meydana geldi. İddiaya göre, fabrikada bulunan hurdayı almaya gelen Hüseyin Bircan, içeride elektrik akımına kapıldı. Olayı görenler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürüde olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Bircan’ı Çorlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen Hüseyin Bircan hayatını kaybetti. Bircan\'ın cesedi otopsi için hastane morguna konuldu. Olayla ilgili polisin başlattığı soruşturma sürüyor.

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