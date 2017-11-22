Hür Demokratlar’dan Merkel’e eleştiri

FDP Genel Başkanı Christian Lindner; Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU), Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller arasındaki koalisyon görüşmelerinin sonuçsuz kalmasından Merkel’i sorumlu tuttu. Frankfurter Allgemeine Zeitung'a konuşan Lindner "(Merkel) bizim uzlaşma önerilerimize hemen hemen hiç destek vermedi” dedi.

Lindner partisinde birçok kişinin, diğer iki partinin rengini taşıyan bir koalisyonun mecliste çoğunluk sağlamasına yarayan bir parti haline geleceklerini düşündüğünü söyledi.

"Eğer konu bir partnerin aşağılanmasıysa, uzlaşma becerisinin sınırları vardır. Sonunda masada olanı maalesef böyle algılamak zorunda kaldık” diyen Lindner, RTL televizyonuna verdiği demeçte de koalisyon müzakerelerine dönmenin anlamı olmadığını söyledi.

CDU/CSU, FDP ve Yeşiller arasındaki koalisyon müzakereleri pazartesi günü sona ermişti. FDP güven temelinin eksik olduğu gerekçesiyle müzakerelerden çekilmiş; Merkel 12 yıllık görev dönemindeki en zorlu krizlerden biriyle başbaşa kalmıştı.

Almanya Cumhurbaşkanı'nın görüşmeleri sürüyor

Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in krizden çıkış için arayışları sürüyor. Dün üç partinin liderleriyle görüşen Cumhurbaşkanı, bugün de Hrıstiyan Sosyal Birlik (CSU) Genel Başkanı Horst Seehofer'i kabul edecek. Federal Anayasa Mahkemesi Başkanı Andreas Voßkuhle ile de bir araya gelecek olan Steinmeier yarın da Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Martin Schulz’u ağırlayarak büyük koalisyon ihtimali olup olmadığını araştıracak.

SPD, CDU/CSU ile büyük koalisyon seçeneğine karşı olduğunu seçim gecesi açıklamış ve bu tutumunu da sürdürmüştü. SPD'nin dışarıdan destek vermesi halinde Merkel'in bir azınlık hükümeti kurması ihtimali de seçenekler arasında bulunuyor.

Yeşiller'den FDP'ye eleştiri

FDP'ye koalisyon müzakerelerden çekildiği için eleştiriler sürüyor. Yeşiller Eş Başkanı Cem Özdemir, FDP'nin bir müzakerelerden çıkış stratejisi aradığını ve son aşamada da bunun hissedildiğini söyledi. Stern dergisine konuşan Özdemir “Müzakerelerin bitmesini istiyorlardı ve çaresiz bir biçimde bunu gerekçelendirebilecekleri noktayı aradılar. En sonuna kadar da bu noktayı bulamadılar” dedi.

Alman Ekonomi Enstitüsü (IW) Direktörü Michael Hüther de FDP'nin çekilme kararı alırken "izlediği tarzla kendisini oyundan kendisinin çıkardığını” söyledi. Spiegel’e konuşan Hüther, FDP'nin inandırıcı maddi sebepler sıralamak yerine genel bir biçimde ortada bir güven temeli olmadığını açıkladığına dikkat çekti.

dpa/EC/HS

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