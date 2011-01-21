Hu’nun onuruna yemek verildi

T24

İnsan haklarında yeni dönem





Istakoz ve elmalı pay yediler



Kongre fena haşladı



First Lady’nin arkadaşı Muhtar Kent



Dünyanın iki büyük gücünün liderleri ABD’nin başkenti Washington’da bir araya geldi. Çin Devlet Başkanı Ju Hintao’nun ziyareti, 13 yıl aradan sonra Çinli bir liderin ülkeye yaptığı ilk resmi gezi oldu. İki lider çarşamba günü bir araya geldiklerinde herkesin aklında insan hakları konusunda gerginlik yaşanıp yaşanmayacağı vardı. Beyaz Saray’ın çevresinde gösteri yapan Uygur Türkleri ve insan hakları savunucuları Obama’ya Çin liderini bu konuda eleştirmesi için yapılan baskının en yakın örneğiydi. Obama bekleneni yaptı.ABD lideri ortak basın toplantısında “Amerikalılar olarak insan haklarının evrenselliğine güçlü biçimde inanıyoruz” dedi. Hu bu yoruma bugüne kadarki çekimser yanıtlarından daha farklı bir yanıt verdi. Hu “Çin’de insan hakları konusunda yapılması gereken çok şey var. Bu konuda aramızda anlaşmazlıklar olsa da karşılıklı saygı ve birbirlerinin iç işlerine karışmama ilkesi temelinde ABD ile diyalog içinde olmak istiyoruz” dedi.New York Times gazetesi Çinli liderin bu açıklamasını insan hakları politikasında önemli bir adım olarak değerlendirdi. İki liderin görüşmesinde döviz değerlerinden ticarete, savunmadan güvenliğe kadar çeşitli konular ele alındı. ABD, Çin’le 45 milyar dolarlık ihracat anlaşması imzalandığını açıkladı.Hu’nun Washington ziyaretinin en renkli kısmı ise Beyaz Saray’da onuruna verilen yemek oldu. Hu, Obama’nın davetini kabul ettiğinde yemekte “tam bir amerikan deneyimi yaşama istediğini” söylemişti. Bu arzuya paralel olarak Başkan Obama’nın ilk devlet yemeğinin teması Amerikan yaşamıydı.Yemekte Maine eyaletinin meşhur ıstakozları, mısır, et, tatlı olarak da elmalı pay ve vanilyalı dondurma ikram edildi. Aktris Barbara Streisand, çellist Yo-Yo Ma, modası Vera Wang, medya imparatoru Rupert Murdoch’ın Çinli eşi Deng Murdoch ve Vogue dergisinin yayın yönetmeni Anna Wintour dahil birçok isim katıldı. Obama geceyi “Farklılıklarımız olsa da aile değerleri, çalışmaya verdiğimiz önem gibi benzerliklerimizi unutmamalıyız” diyerek açtı. Gece boyunca caz çaldı, dans edildi.Hu Jintao’nun Washington’daki ikinci günü ise oldukça zor geçti. Kongre’yi ziyaret eden Hu, politikacılarla bir araya geldi. Temsilciler Meclisi Başkanı John Boehner, Hu Jintao ile görüşmesinde insan hakları ve ticaret konusunu çok sert bir dille gündeme getirdiklerini açıkladı.Devlet yemeğinde Barack ve Michelle Obama’nın oturduğu masada Bill ve Hillary Clinton, eski ABD Başkanı Jimmy Carter ve eşi, Demokrat Senatör John Kerry ve eşi, General Electric’in CEO’su Jeff Immelt ve Coca-Cola’nın CEO’su Muhtar Kent de vardı. Masada Hu Jintao, Michelle ve Barack Obama’nın ortasında oturdu. First lady Michelle Obama’nın yanında ise aynı zamanda ABD-Çin İş Konseyi Kurulu Başkanı Muhtar Kent vardı.