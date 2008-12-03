Huntelaar resmen İspanya'da



Real Madrid'in 6. Hollandalı oyuncusu Klaas Jan Huntelaar oldu. İlk kez Tempo24'ün okurlarına duyurduğu bu transfer gelişmesi neticelendi. İspanyol kulüp, bir süredir görüşme halinde olduğu Ajax'ın golcü futbolcusunu 2013'e kadar renklerine bağladı.





İspanya'nın Real Madrid kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Ajax'ta oynayan Klaas Jan Huntelaar'ın Ocak ayındaki ara transferde alınması için tüm anlaşmaların yapıldığını duyurdu.



25 yaşındaki forvet oyuncusu Huntelaar ve Ajax Kulübü ile anlaşan Real Madrid, ara tansfer dönemi başladığında Hollandalı futbolcuyu önce sağlık kontrolünden geçirecek, daha sonra da 2013 yılı Haziran ayına kadar renklerine bağlayacak. Transferin maliyetinin 20 milyon Euro olacağı, ancak Huntelaar'ın gelecek 4.5 yıl içindeki performansının iyi olması halinde 7 milyon Euro'luk fazladan prim de olduğu iddia ediliyor.



Bu sezon en büyük sıkıntısı sakat oyuncular olan Real Madrid'in yaklaşık 1 ay süren sakatlıktan yeni çıkacak olan Huntelaar'ı alması futbolcular arasında espri konusu olurken, Michel Salgado, ''Gelecek futbolcu bile sakat, düşünün artık durumumuzu'' dedi.



Real Madrid'de Van Nistelrooy, Drenthe, Robben, Sneijeder, Van Der Vaart'ın ardından Huntelaar 6. Hollandalı olacak.

