Huntelaar 6 hafta yok





Ajax'ın forvet oyuncusu Klaas Jan Huntelaar, sakatlığı nedeniyle 6 hafta sahalardan uzak kalacak.







AFC Ajax'tan yapılan açıklamaya göre, dün Sparta Rotterdam'a 5-2 galibiyetle biten maçın 38. dakikasında, sol ayak bileğinden sakatlanan Huntelaar, 6 hafta forma giyemeyecek.



Hollanda Milli Futbol Takımı'nda da forma giyen oyuncu, bu durumda gelecek hafta İsveç ile yapılacak karşılaşmada da yer almayacak.



Çıktığı 18 milli maçta, rakip takımların ağlarını 9 kez havalandıran 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon attığı 6 golle de Hollanda liginde takımının en çok gol atan futbolcusu.





