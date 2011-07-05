-HUNHARCA ÖLDÜRMÜŞLER ANKARA (A.A) - 05.07.2011 - Genelkurmay Başkanlığı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iki uzman çavuşu şehit eden teröristlerin sivil vatandaş gibi davranarak kaldıkları apartmanın önünde pusu kurdukları uzman çavuşlara arkadan ve yakın mesafeden ''hunharca'' ateş ettiklerini bildirdi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesindeki bilgiye göre, Dağ Komando Tugay Komutanlığında görevli Piyade Uzman Çavuş Yahya Karakaya ve Piyade Uzman Çavuş Murat Özkozanoğlu, sivil kıyafetleri ile göreve gitmek üzere sabah saatlerinde kirada oturdukları evden ayrıldı. Bu sırada apartman çıkışında pusu kurarak uzman çavuşları bekleyen ve vatandaş gibi davranan teröristler, saat 07.10'da arkalarından ve yakın mesafeden ''hunharca'' ateş ederek uzman çavuşları şehit etti.