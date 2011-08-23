-Humus'ta yine kan aktı BEYRUT (A.A) - 23.08.2011 - Suriye güvenlik güçlerinin, yönetim karşıtı gösterilerin yapıldığı Humus kentinde 7 kişiyi öldürdüğü bildirildi. Aktivistler, bu kişilerden 4'ünün güvenlik güçlerinin göstericilere dün açtığı ateşte öldüğünü belirtti. Suriye'deki Yerel Koordinasyon Komiteleri ve merkezi Londra'da bulunan Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü de güvenlik güçlerinin ülkenin güney ve kuzey kesimlerindeki bazı köylere bugün baskın yaptığını bildirdi. Suriye'de Devlet Başkanı Beşşar Esad'a karşı beş aydır gösteriler düzenleniyor. Güvenlik güçlerinin yönetim karşıtlarına müdahalesinde bugüne kadar 350'si bu ay yaklaşık 2200 kişinin öldüğü bildiriliyor. -BM'den çağrı- BM İnsan Hakları Konseyi, Suriye'den, şiddeti sona erdirmesini istedi. Konsey, Avrupa Birliği, Suudi Arabistan, Ürdün, Katar ve Kuveyt tarafından hazırlanan, Suriye'deki insan hakları ihlallerini araştıracak uluslararası bir komisyonun kurulmasını da öngören kararı, 4'e karşı 33 oyla onayladı. Küba, Ekvador, Çin ve Rusya, ayrıca güvenlik güçlerinin uyguladığı şiddetin kınandığı karara karşı çıktı. BM İnsan Hakları Yüksek Temsilcisi Navi Pillay dün, Suriye'de ağır insan hakları ihlallerinin sürdüğünü söylemiş, Mart ayından beri 2200 kişinin çatışmalarda hayatını kaybettiğini belirtmişti. -Esad'dan bir onama daha- Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'da yer alan habere göre, Beşar Esad, ''Yerel Yönetimler Yasama Kararını'' onayladı.