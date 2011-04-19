-HUMUS'TA MOTOSİKLET YASAKLANDI ŞAM(A.A) - 19.04.2011 - Suriye İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge çerçevesinde Humus kentinde motosikletle gezmek yasaklandı. Resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, "motosikletlerin, silahlı kişilerin bozgunculuk ve vatandaşlara karşı ateş açma eylemlerinde kullanılmaları nedeniyle" İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede, kent içinde motosikletle gezmek ve kente motosikletle girmek yasaklandı. Kentteki karakollardan "titizlikle uygulanması" istenen genelgeye uymayanların motosikletlerine el konulacak.