Humus'ta intihar saldırıları: En az 30 kişi öldü

Suriye ordu güçlerinin kontrolünde bulunan Humus kentinde gerçekleştirilen "birden fazla" intihar saldırısında en az 30 kişi hayatını kaybetti.
Aralarında istihbarat birimlerinin de yer aldığı hükümet binalarını hedef alan saldırıları toplam 6 saldırganın gerçekleştirdiği açıklandı.
Suriye devlet televizyonu, kentteki istihbarat birimlerinin şefinin de saldırıda öldüğünü duyurdu.
Saldırıda hayatını kaybeden General Hassan Daabul'un, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile yakın çalışma ilişkisi olduğu bildirildi.
Tahrir el Şam örgütünün üstlendiği saldırılarda bazı haberlere göre ölü sayısı 40'ın üzerine çıkmış durumda.
Humus, 2015 yılında isyancılar varılan ateşkes anlaşması sonrası hükümet güçlerinin kontrolüne bırakılmıştı.
Saldırıların, askeri kontrolün fazla olduğu Guta ve Mahatta bölgelerini hedef aldığıda açıklandı.
Kentte 2016 yılı başlarında meydana gelen saldırıda toplam 64 kişi yaşamını yitirmişti.