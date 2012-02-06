T24 LogoT24 Logo
Dünya

Humus'ta hastaneye havan topu atıldı ANKARA (A.A)

06 Şubat 2012 15:44

-Humus'ta hastaneye havan topu atıldı ANKARA (A.A) - 06.02.2012 - Suriyeli muhalif aktivistler, Humus'ta devam eden operasyonlar sırasında bir hastaneye havan topu atıldığını belirtti. Aktivistler, hastanenin havan topu saldırısına hedef olması dolayısıyla birçok yaralının tedavi edilemediğini ve bazı hastane personelinin hastaneyi terk ettiğini kaydetti. Aktivistler, Humus'taki ve özellikle Bab Amro'daki operasyonlarda birçok evin yıkıldığını aktardı. Öte yandan Suriye Genel Devrim Konseyi, ülke genelindeki operasyon ve çatışmalarda 33 kişinin hayatını kaybettiğini ve ölenlerin çoğunun Humus kentinden olduğunu belirtti. Konsey, ordu birliklerinin Şam'ın Zabadani bölgesinde de operasyonlara devam ettiğini ve burada Özgür Suriye Ordusuyla çatışmaya girdiğini kaydetti. Humus'ta devam eden operasyonlar nedeniyle, ülkenin birçok kentinde yönetim karşıtı protesto gösterileri düzenlendiği ve gösterilerde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki tutumları nedeniyle Rusya ve Çin'e tepkiler yağdığı ifade ediliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24