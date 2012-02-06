-Humus'ta hastaneye havan topu atıldı ANKARA (A.A) - 06.02.2012 - Suriyeli muhalif aktivistler, Humus'ta devam eden operasyonlar sırasında bir hastaneye havan topu atıldığını belirtti. Aktivistler, hastanenin havan topu saldırısına hedef olması dolayısıyla birçok yaralının tedavi edilemediğini ve bazı hastane personelinin hastaneyi terk ettiğini kaydetti. Aktivistler, Humus'taki ve özellikle Bab Amro'daki operasyonlarda birçok evin yıkıldığını aktardı. Öte yandan Suriye Genel Devrim Konseyi, ülke genelindeki operasyon ve çatışmalarda 33 kişinin hayatını kaybettiğini ve ölenlerin çoğunun Humus kentinden olduğunu belirtti. Konsey, ordu birliklerinin Şam'ın Zabadani bölgesinde de operasyonlara devam ettiğini ve burada Özgür Suriye Ordusuyla çatışmaya girdiğini kaydetti. Humus'ta devam eden operasyonlar nedeniyle, ülkenin birçok kentinde yönetim karşıtı protesto gösterileri düzenlendiği ve gösterilerde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki tutumları nedeniyle Rusya ve Çin'e tepkiler yağdığı ifade ediliyor.