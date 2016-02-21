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Dünya

Humus’ta bomba yüklü araçla saldırı; 46 kişi hayatını kaybetti

El Zehra'da düzenlenen saldırıda en az 100 kişi de yaralandı

21 Şubat 2016 14:02

Suriye'nin Humus kentinde meydana gelen ve sivilleri hedef alan bombalı saldırılarda 46 kişi hayatını kaybetti.

Suriye'nin Humus kentinde iki bomba yüklü araçla gerçekleştirilen ve sivilleri hedef alan saldırılarda 46 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. El Zehra'da düzenlenen saldırıda en az 100 kişi de yaralandı.

Russia Today'in haberine göre, el-Sitin caddesindeki bir trafik ışığında ilk patlamanın meydana gelmesinden birkaç dakika sonra ikinci patlama gerçekleşti.

IŞİD, geçen ay Humus'ta 24 kişinin öldürüldüğü bir saldırıyı üstlenmişti.

 

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