-Humus'ta 24 saatte 15 kişi öldü ŞAM (A.A) - 21.08.2011 - Suriye'nin orta kesimindeki Humus kentinde son 24 saatte 15 kişinin öldüğü bildirildi. El Cezire televizyonu, uzun zamandan beri yönetim karşıtı gösterilerin düzenlendiği Humus'ta son 24 saatte 15 kişinin ordunun açtığı ateşte yaşamını yitirdiğini duyurdu. Haberde, askerlerin kentte onlarca kişiyi tutukladığı belirtildi. Öte yandan Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, dün akşam, yönetim yanlılarının Beşşar Esad'ı destekleyen gösteriler düzenlediğini kaydetti.