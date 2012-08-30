Hamaney: Barışçıl nükleerden vazgeçmeyeceğiz

16'ıncı Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi'ne ev sahipliği yapan İran'ın dini lideri Hamaney, İran'ın hiçbir zaman atom bombası üretmeyeceğini ama barışçıl nükleer enerjiden de asla vazgeçmeyeceğini söyledi. Hamaney, "Bizim sloganımız, herkes için nükleer enerji, hiç kimse için nükleer silah" açıklamasında bulundu.



Mursi: Baskıcı rejime karşı devrim



Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi'nde konuşan Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ise, Suriye'deki krize değindi. Tahran'da konuşan Mursi, Suriye'de "adaletsiz bir rejim" bulunduğunu söyledi. Konuşmasında Beşşar Esed rejimini eleştiren Mısır Cumhurbaşkanı Mursi, "Suriye'de baskıcı rejime karşı bir devrim yaşanıyor" dedi.



Zirve iki gün sürecek



Tahran'daki zirveye Bağlantısızlar Hareketi'ne üye ve gözlemci 135 ülkenin liderleri ve temsilcileri katılıyor. 1979 İslam devriminden bu yana İran'a giden ilk Mısır Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi ile BM Genel Sekrekteri Ban Ki-mun da bu isimler arasında.

Bağlantısızlar Hareketi'ne katılan konukları İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad karşıladı. Zirve, dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in açılış konuşmasıyla başladı. İki gün sürecek zirvede, bölgesel ve uluslararası gündeme ilişkin konularda istişarelerde bulunulacak ve sonuç bildirisi yayımlanacak.



Ban Natanz'ı gezecek



Sonuç bildirisinde, Filistin sorunu, Suriye'deki durum, İsrail'in elindeki nükleer silahların oluşturduğu tehdit gibi konuların öncelikli olarak yer alması bekleniyor.

Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi'ne katılan heyetlere nükleer tesisleri ziyaret imkanı da verilecek. BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun da, İsfahan'daki Natanz nükleer tesislerini gezecek.(ntvmsnbc)