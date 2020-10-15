Human Rights Watch Suriye ve Rusya'yı İdlib'de sivilleri hedef almakla suçladı, Esad ve Putin'e yaptırım uygulanması çağrısı yaptı

HRW, "Saldırılar açıkça savaş suçuydu. İnsanlığa karşı suç kapsamına girebilirler" dedi ve sorumlulara yaptırım uygulanması çağrısı yaptı.

Örgüt raporunu 100'den fazla tanık ile konuşarak ve saldırı bölgesinde ya da uydudan çekilmiş yüzlerce fotoğraf ve videoyu analiz ederek hazırladı.

HRW, Mart 2020'de raporun araştırma safhası için Suriye'nin kuzeybatısına gitmek istediklerini ancak Türk yetkililerin izin vermediğini de açıkladı.

Bu nedenle rapor için çoğu röportajın uzaktan telefon görüşmesi ya da mesajlaşma ile yapıldığı, Suriye'nin dışındaki kişilerle de az sayıda görüşmeler yapıldığı belirtildi.

'Suriye ve Rusya'nın askeri stratejisinin bir parçası'

HRW Direktörü Kenneth Roth, Reuters'a yaptığı açıklamada, "(Suriye ve Rusya) İdlib'deki hastane, okul ve pazarları hedef aldı. Yanlışlıkla ya da terörist olarak adlandırılan kişileri vurmaya çalışırken değil, kasıtlı olarak" dedi.

Roth, bu saldırıların Suriye ve Rusya'nın "askeri stratejisinin bir parçası" olduğunu söyledi:

"Tekrar tekrar meydana gelen bu hukuka aykırı saldırılar, Suriye hükümetinin kontrolü yeniden sağlamasını kolaylaştırmak için altyapıyı yok etme ve halkı bölgeden uzaklaştırma askeri stratejisinin bir parçası."