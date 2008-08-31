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Spor

Human Race bugün düzenleniyor

Nike’ın ‘Human Race’ organizasyonu İstanbul’la birlikte 25 kentte bugün düzenleniyor. Koşu nedeniyle 19.50-20.35 arasında Boğaziçi Köprüsü kapatılacak

31 Ağustos 2008 03:00

Nike tarafından düzenlenen dünyanın en büyük tek günlük koşu organizasyonu olan ‘Human Race’ bugün İstanbul’la birlikte aralarında Los Angeles, New York, Londra, Madrid, Paris, İstanbul, Melbourne, Şanghay, Sao Paulo ve Vancouver’ın da bulunduğu 25 şehirde gerçekleştirecek. Diğer şehirleri bilemeyiz ama bu güzel ve yararlı faaliyet, ne yazık ki şehir trafiğinin bir süreliğine aksaması analmına da geliyor.

Yaklaşık 10 bin kişinin katılması beklenen koşunun İstanbul ayağı, Boğaziçi Köprüsü’nün Anadolu yakasında yer alan Asya geçiş noktasındaki Beylerbeyi cebinden başlayıp, Avrupa yakasındaki Kuruçeşme Arena’da sona erecek. Bu nedenle de bugün 19.50-20.35 saatleri arasında Boğaziçi Köprüsü, saat 20.00’den itibaren yarışın bitimine kadar da Barbaros Bulvarı, Beşiktaş Meydanı, Dolmabahçe, Ortaköy ve Kuruçeşme güzergahındaki caddeler kademeli olarak trafiğe kapatılacak.

Koşunun startını Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu verecek. Yarışın sonunda ise katılımcılar Kuruçeşme Arena’da Kenan Doğulu konseri ile coşacaklar. Bu arada kapatılan yollarla ilgili sürücüler gerektiğinde, Avrupa yakası için (0212) 214 41 75, Anadolu yakası için (0216) 567 48 13, Boğaziçi Köprüsü ve katılımları için (0216) 343 07 87 numaralı telefonları arayabilirler.

Öte yandan koşuya katılanlardan alınan 10 YTL tutarındaki başvuru ücreti, Türkiye Atletizm Federasyonu’nun Atletizmi Geliştirme Projesi’ne aktarılacak.

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