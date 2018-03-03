Hülya Koçyiğit'ten Ayşen Gruda'ya yanıt

Hülya Koçyiğit, ''Türkiye'de herkes fazla özgür'' sözlerini eleştiren Ayşen Gruda'ya yanıt verdi. Koçyiğit, Gruda'nın açıklamaları hatırlatılınca ''Herkes, herkes hakkında fikrini söyleyebilmeli'' dedi. Oyuncu, Gruda'ya kırılıp kırılmadığı sorulduğunda da ''Hayır'' diyerek röportajı noktaladı.

Üsküdar Üniversitesi tarafından düzenlenen 3. Yüksek İnsani Değerler Ödülleri, önceki gün yapılan törenle sahiplerine verildi.

Organizasyonda bu yıl ilk kez bir sanatçı da ödül aldı.

Hülya Koçyiğit’e örnek yaşamı, sosyal sorumluluk alanındaki faaliyetleri ve sinema sanatına katkıları sebebiyle ödül sunuldu. Sanatçı, tören sonrası duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Bu ödüle layık görülmek çok büyük bir onur. Fedakârlık, sadakat, adalet, dürüstlük ve samimiyet; bütün bunlar öğrenilebilen duygular. Ama nedense günümüzde bu duygulardan yavaş yavaş uzaklaştığımızı fark ediyorum”