Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, son zamanlarda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP iktidarı ile ilgili olarak yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Hülya Koçyiğit ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini aktardı.

Söz konusu görüşmede CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Koçyiğit'e yönelik olarak kullandığı "Rezil" ifadesinin de gündeme geldiğini belirten Çekirge, Koçyiğit'in ise şu yanıtı verdiğini söyledi:

"Nerelere geldik. Artık birbirimizi anlamadan saldıracak hale geldik. Yazık değil mi?"

Çekirge'nin "Hülya Koçyiğit'i aradım, dedim ki..." başlığıyla yayımlanan yazısında "Dosttur. İnsandır. Duyarlıdır. Vicdan sahibidir" diye tanımladığı Koçyiğit, yüzlerce gazetecinin tutuklu bulunduğu Türkiye'de kimsenin baskı altında olmadığını savunmuştu.

Erdoğan ile birlikte Hatay'da bulunan sınır birliklerini ziyaret eden sanatçılar arasında yer alan Koçyiğit, dün (7 Nisan 2018) yaptığı açıklamada kendisine birtakım eleştiriler yönelten Kılıçdaroğlu'na yanıt vermiş, şunları kaydetmişti:

"Demokratik olmaktan sıkça bahsettiğimiz ancak bir o kadar da demokratlığa ters düştüğümüz şu zamanlarda biliyorum ki bu yazının ardından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün adını nasıl olur da telaffuz ederim diye eleştiren, beni açıkça dile getirdiğim fikirlerimden ötürü, halkın seçtiği Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bu ülke için yaptıklarını takdir ettiğim, fikirlerimi açıkça söylediğim için yandaş ilan eden, sırf kendisi ile aynı rengi seçmediğim için artık beni sevmediğini, hatta mümkünse son nefesimi vermemi istediklerini defalarca yazan, bu yorumları —yeni çağa ayak uydurursak- 'retweet' ve 'repost' eden binlerce kişi olacak"