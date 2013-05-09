Hülya Koçyiğit: Demokrasi diye yırtıyorduk kendimizi, oldu işte!

Akil İnsanlar Heyeti'nde yer alan isimlerden Hülya Koçyiğit, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında çözüm sürecine ilişkin soruları cevaplandırdı.

Yıllardır demokrasi için silahların susması gerektiğinden yakınıldığını söyleyen Koçyiğit; "İşte silahlar sustu. Şimdi halkın siyasete, demokrasiye yakınlaşması gerekiyor" şeklinde konuştu. Koçyiğit, "Eğer gizli bir plan varsa, akil insanlığı bırakırım" dedi.

İşte Hülya Koçyiğit'in Enver Aysever'in sorularına şu yanıtları verdi:

- Sanki gizli bir komplonun oyuncularısınız. Aklınızın gerisinde başka bir bilgi var da toplumu da ikna etmeye çalışıyorsunuz. Siz gizli bir planın parçası olduğunuzu hissettiğiniz oluyor mu?

Tabi ki hayır. Onu hissedersem zaten izin isterim bu göreve devam etmemek için. Ben bunu son derece inanarak yapıyorum. Çünkü barışın olacağına inanıyorum. Toplumun içinden geçtiği bu 30 yıllık sürecin içinde yaşadıkları ve bugün vardığımız nokta bir umut ışığı. Terör bitiyor, PKK yurdu terk ediyor. Artık silahlar değil, söz konuşacak. Siyaset konuşacak. Bugüne kadar demokrasi diye yırtıyorduk kendimizi. Oldu işte.

- Akil insanlara çok para veriliyor?

Akil insanlara 45 bin lira, 75 bin lira veriliyor diyenler var. Bu parayla pulla yapılacak iş değil. 50 yıllık kariyerinizi ortaya koyuyorsunuz. Para için yapılacak şey mi bu?

Enver Aysever, çözüm sürecinde Alevi toplumunun yalnızlaştığı ve ötelendiği duygusunun olduğunu yöleyerek Hülya Koçyiğit'e düşüncelerini sordu.

Koçyiğit, "Aleviliğe karşı ilgim vardır. Anadolu'yu Türkleştiren onlardır. Bırakalım insanlar inandığı gibi ibadet etsinler, kültürlerini yaşayabilsinler" yorumunda bulundu.