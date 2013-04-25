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Hülya Koçyiğit: Çözüm sürecine destek verdiğim için yalnız bırakıldım

Barış için çok geç kalındı. Keşke çok önceden bu sorun çözülseydi

25 Nisan 2013 17:33

Akil İnsanlar Heyetinde yer aldığı için çevresinde yaşadığı yalnızlığı anlatan sinema oyuncusu Hülya Koçyiğit, 'Sanatçı arkadaşlarım bile ‘böyle bir projede nasıl yer alırsın’ diyor.

Akil İnsanlar Akdeniz Heyeti üyesi sinema oyuncusu Hülya Koçyiğit, barışa yüreğini koyduğunu ve tüm hayatını bu süreçte askıya aldığını söyleyerek barış özlemini 'Van Gölü kenarında kahvaltımı yapıp, Ağrı Dağı’nda kaymak istiyorum' sözleriyle ifade etti.

Barış sürecindeki çalışmaları nedeniyle sanatçı arkadaşları tarafından yalnız bırakıldığından yakınan güzel sanatçı 'Uzak duruyorlar benden. Hatta kızanlar da var. Atatürk’ün ilkelerinden verilen tavizlerin içinde nasıl yer alıyorsun gibi şeyler diyorlar. Bunlara açıkçası üzülmüyorum' dedi.

Star Gazetesi'nden Helin Şahin'in haberine göre, CHP ve MHP’nin söylemlerini eleştiren Koçyiğit, barışı istemeyen insanların akan kanı istismar ettiğini vurguluyor: 'Barış için çok geç kalındı. Keşke çok önceden bu sorun çözülseydi.

Barışı istemeyenler kendi tabanlarını okşayarak taraftar bulabiliyor. Akan kanı istismar eden çok kesim var. Keşke CHP de kalksa barış için bir şeyler yapsa. İçlerinde barışa yakın olanlar var ama çoğunluk değiller. Bizlerin gezilerindeki protestolar dikkatimi çekiyor. Gençlerin birileri tarafından dolduruluşa getirildiğini düşünüyorum.'

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