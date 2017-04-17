Hülya Avşar’ın kızı, oy zarfını sandığa atmayı unuttu

Hülya Avşar’ın ilk kez oy kullanan kızı Zehra Çilingiroğlu, oyunu sandığa atmayı unutarak elindeki zarfla dışarı çıkmak isteyince görevliler tarafından uyarıldı.

NTV'de yer alan habere göre, 19 yaşına giren Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızı Zehra Çilingiroğlu ilk kez oy kullandı.

Sarıyer Kız Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’ne tek başına oy vermeye gelen Çilingiroğlu, ilk kez kullanacağı oyun heyecanını yaşadı.

Oyunu kullandıktan sonra kabinden çıkan Çilingiroğlu, ilk kez oy kullanmanın heyecanıyla zarfı sandığa atmadan salondan çıkmaya çalıştı. Görevliler, "Sandık burada" diye uyarınca Çilingiroğlu geri dönerek, 1035 numaralı sandığa oyunu kullandığı zarfı attı.