T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hülya Avşar’ın kızı, oy zarfını sandığa atmayı unuttu

Zehra Çilingiroğlu, görevlilerin uyarmasından sonra zarfı sandığa attı

17 Nisan 2017 03:33

Hülya Avşar’ın ilk kez oy kullanan kızı Zehra Çilingiroğlu, oyunu sandığa atmayı unutarak elindeki zarfla dışarı çıkmak isteyince görevliler tarafından uyarıldı.

NTV'de yer alan habere göre, 19 yaşına giren Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızı Zehra Çilingiroğlu ilk kez oy kullandı.

Sarıyer Kız Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’ne tek başına oy vermeye gelen Çilingiroğlu, ilk kez kullanacağı oyun heyecanını yaşadı.

Oyunu kullandıktan sonra kabinden çıkan Çilingiroğlu, ilk kez oy kullanmanın heyecanıyla zarfı sandığa atmadan salondan çıkmaya çalıştı. Görevliler, "Sandık burada" diye uyarınca Çilingiroğlu geri dönerek, 1035 numaralı sandığa oyunu kullandığı zarfı attı.

ETİKETLER

Zehra Çilingiroğluhülya avşarsandıkzarf

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24