Hülya Avşar'dan tartışan partililere: Siyaset tınne

Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) yönetim kurulu üyeleri ve Hülya Avşar, dün Suriye'nin Kobanê kentinden kaçarak Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'nde barınan kadınları yaşadıkları çadırlarda ziyaret etti. Avşar, kısa süreli tartışma yaşayan AKP ve DBP'lileri Kürtçe "siyaset yok" diyerek uyardı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kobanêli sığınmacılar için başlatılan yardım kampanyasına Türkiye İş Kadınları Derneği de geçtiğimiz günlerde bin elektrikli ısıtıcı ile destek vermişti. TİKAD yönetim kurulu üyeleri Kezban Hatemi, Zehra Neşelavak, Nilüfer Bulut, Demet Sabancı, Esra Öztürk ile şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, dün öğle saatlerinde uçakla Şanlıurfa’ya geldi. Jandarmalar eşliğinde Suruç'a geçen ve kaymakam Abdullah Çiftçi tarafından karşılanan heyet, AK Parti Milletvekili Zeynep Karahan Uslu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Celalettin Güvenç ile birlikte Aligör Mahallesi’ndeki Merkez Yatılı İlköğretim Okulu'nda barınan Suriyelileri ziyaret etti. Hülya Avşar, ziyaret ettiği Suriyeli kadınlarla Kürtçe 'Ben Kürt kızıyım' diyerek bir süre sohbet etti. Ziyaret sırasında çadırlardan birine çamurlu ayakkabısıyla giren Hülya Avşar çevredekilerin tepkisiyle karşılaştı.

Çocukları terlikle dövdü

Heyet tarafından getirilen oyuncaklar ise AFAD’ın koordinasyon TIR'ında çocuklara dağıtıldı. Oyuncaklardan almak isteyen çocuklar, TIR'ın önünde izdiham oluşturdu. Yaşanan izdihamı Bu sırada oyuncak dağıtımını durduran bir görevli, izdihama yol açan çocukları terlikle dövüp uzaklaştırması dikkat çekti.

Tartışmayı 'siyaset tınne (yok)' diyerek sonlandırdı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Celalettin Güvenç, AKP Milletvekili Zeynep Karahan Uslu’nun bulunduğu grupla birlikte DBP'li belediyeler tarafından Suruç girişine kurulan Kobani çadır kentine geçti. AKP ile DBP arasında çalışmaların kıyaslanması üzerine yaşanan kısa süreli tartışmanın arasına giren Hülya Avşar, "Burada insani yardım için bulunuyoruz. Bu yüzden burada siyaset yapmayın. Siyaset tınne (yok)" diyerek ortamı yumuşattı.

Hülya Avşar, sanatçıların Kobanê’ye görmesi gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi: "Burası bir sanatçının görmesi gereken bir ortamdır. Burası yapamadığımız bir şeyi burada yapmak için burada bulunuyoruz. Buraya reklam yapmaya geldim görsünler, duysunlar., buraya gelsinler diye geldim."

Heyet daha sonra, Kobanê’de yaşanan çatışmaları yakından görmek üzere Mürşıtpınar Mahallesi'ne geçti. Ancak güvenlik gerekçesiyle askerler tarafından durdurulan heyet, geri döndü. Heyet, Ağveran Mahallesi'nde bir süre kadınlara ve çocuklara hediye dağıttıktan sonra Şanlıurfa’ya hareket etti.