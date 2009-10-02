Hülya Avşar'a soruşturmada takipsizlik kararı

Sanatçı Hülya Avşar hakkındaki soruşturmada takipsizlik kararının, sözlerinin ''düşünce açıklamak ve eleştiri getirme özgürlüğü'' kapsamında kaldığı gerekçesiyle verildiği öğrenildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, bir röportajında, ''demokratik açılım çalışmalarıyla ilgili sözleri'' nedeniyle Avşar hakkında açtığı soruşturma tamamlandı.

Alınan bilgiye göre, soruşturmayı yürüten Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Ali Çakır, takipsizlik kararının gerekçesinde şu hususlara yer verdi:

''Şüphelinin alınan ifadesinde ortaya koyduğu öngörüleri ve samimi tavrının tarihsel gerçeklerle ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Anayasal hükümleriyle çelişmediği, güncel bir konunun düşünce özgürlüğü kapsamında ele alınarak görüş ve düşüncesini açıkladığı sonucuna varıldığı, demokratik ülkelerde basının denetim, uyarma, eleştirme ve gerçekleri açıklama hürriyetini kullanırken düşüncelerin sert bir üslupla açıklanabileceği gibi, alışılmışın dışında yayın yapılabileceğinin AİHS hükümleri ile AİHM kararlarında güvence altına alındığı, anılan nedenlerden ötürü şüphelinin kabul gören savunması ile söyleşide ele alınan konular bir bütün olarak değerlendirildiğinde, düşünce açıklamak ve eleştiri getirme özgürlüğü kapsamında kaldığının anlaşılması ile atılı suçun yasal ve hukuki unsurlarının oluşmadığı yönünde vicdani kanaat oluşmakla, şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.''

Hülya Avşar, 30 Eylül'de söz konusu soruşturmaya ilişkin savcıya yaklaşık 2 saat ifade vermişti.