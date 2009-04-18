Hülya Avşar: Yönetim cami duvarıyla tanıştı!

Hülya Avşar, kardeşi Helin Avşar’ın internet sitesinde çok konuşulacak bir yazı kaleme aldı.



Avşar, "Ben Başbakan olsam hiçbir şeyden çekinmezdim ama asıl sivil toplum örgütlerinin en büyüğü olan sanatçı camiasını kızdırmazdım. İşte bu bir yönetimin cami duvarıyla ilk tanışması olmuştur" dedi. Avşar’ın yazısı, özetle şöyle:



"Eeee yeter artık yahu, bu ülkede yirmi yıldır kavga gürültü var. Bıktık Vallahi... Şu son zamanlarda olaylara damgasını vuran "ERGENEKON" nedir, niyedir açıkçası bilmiyorum. Çok karışık ve ben sanatçı olarak kafamı fazla yormak istemiyorum. Çünkü elimden gelecek bir şey yok. Kimi olanlardan mutlu; "Vay be! Bravo Tayyip Erdoğan’a" diyor. Kimi "Vah yazık şu alfabeyi ne hale getirdiler, Atamıza saygısızlık" diyor. Kimi "bu iş artık Tayyip Erdoğan’dan çıktı, Amerika yönetiyor" diyor falan filan... Ama gelgelelim tadı kaçtı. Bugüne kadar ERGENEKON’ dan kime ne olduysa manevi anlamda, insan olduğu için üzgünüm. Ama Türkan Saylan olmamalıydı.. Özellikle burs alan öğrenciler yarı yolda bırakılmamalıydı...



... Galiba Ergenekon bu noktada insanlığın dolayısıyla hatanın tam damarına dokundu. Dokundu diyorum çünkü olan oldu işte...



Ben Başbakan olsam hiçbir şeyden çekinmezdim ama asıl sivil toplum örgütlerinin en büyüğü olan sanatçı camiasını kızdırmazdım. İşte bu bir yönetimin cami duvarıyla ilk tanışması olmuştur.



Askeriyeden sonra çekinilmesi gereken tek örgüt sanatçı camiasıdır ve ben bu konuda gerekli kişileri uyarma ihtiyacı duyuyorum... Şunu bilelim ki artık bu ülkede kömür değil barış dağıtan kazanacaktır."